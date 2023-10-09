بحضور 150 إمامًا.. وكيل أوقاف مطروح فى زيارة لمدينة العلمين الجديدة

قام الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، يرافقه وفد مكون من ١٥٠ إمامًا بحضور الشيخ سامي عبيد مدير شئون الإدارات والشيخ رضا البرلسي مدير إدارة شرق والشيخ سليمان مدني مدير إدارة العلمين والشيخ سليمان مطاوع مدير إدارة الحمام والشيخ محمد منصور مدير إدارة سيوة بزيارة مدينة العلمين الجديدة.

مدينة العلمين الجديدة

وأوضح وكيل أوقاف مطروح أن تعتبر مدينة العلمين الجديدة من المدن الكبرى، حيث أقيمت على مساحة ضخمة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 48.000 فدان بعمق أكثر من 60 كيلومترا جنوب الشريط الساحلي، ومن المخطط أن تستوعب المدينة حوالى 3 ملايين نسمة تتميز بقربها من الإسكندرية وعدم بعدها الكبير عن القاهر.



وأضاف أنه تمت زيارة منطقة الأبراج التي تحتوي على ١٥ برجا عالميا تطل على ساحل المتوسط، والحي اللاتيني، وحي الداون تاون، وحي الفنادق، وكورنيش مدينة العلمين، ومسجد مالك الملك والمدينة التراثية، مشيرا إلى وقوف الأئمة على الإنجازات الحضارية المصرية بالمشاهدة أمر في غاية الأهمية فهم أحق الناس بنقل الصورة الحضارية لمصر وغرس الانتماء ونشر روح التفاول.

بناء الجمهورية الجديدة

وأشار وكيل أوقاف مطروح إلى الدعوة للبناء ومواصلة التنمية لبناء الجمهورية الجديدة وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر الذين يستحقون كل غالٍ ونفيس، وتستحق مصر مهد الحضارة مكانة سامية بين الأمم. ومدينة العلمين هي نقلة حضارية كمدينة من الجيل الرابع الصديقة للبيئة التي ستحقق لمصر فوائد اقتصادية من السياحة والاستثمار والتمدد السكاني.

مدن الجيل الرابع

وقدم وكيل اوقاف مطروح الشكر للمسئولين عن هذه المدينة العالمية لإتاحتهم الفرصة إلى الأئمة بزيارة هذه المعالم وليكونوا شهودا على الجمهورية الجديدة وهي تخطو خطوات البناء، لافتا إلى إبداء الأئمة سعادتهم الغامرة بهذا المنجز الحضاري وتملكتهم روح التفاؤل والأمل نحو غد مشرق وأعجبوا بمنطقة الأبراج واندهشوا لعبور مصر إلى مدن الجيل الرابع، مشيدين بالطرق الحديثة العالمية التي أقيمت بين مطروح والعلمين مع شوقهم لرؤية القطار السريع الذي بدأ تنفيذه ليربط البحر المتوسط بمحافظة مطروح.