الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تستهدف المستشفى الرئيسى شمال غزة

المستشفى الرئيسي
المستشفى الرئيسي شمال غزة

كشف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المستشفى الرئيسي في بيت حانون شمال قطاع غزة، فضلًا عن قصف 80 هدفًا في بيت حانون.

وقال مراسل القناة إن الاحتلال يواصل استهداف سيارات الإسعاف في قطاع غزة، كما استهدف منطقة الخلفاء في مخيم جباليا شمال القطاع، وعائلة بأكملها في مخيم البريج وسط غزة.

كما قصفت قوات الاحتلال اليوم أيضًا منطقة الكرامة شمال غرب غزة. وأكد مراسل القناة أن الدفاع المدني لم يستطع الوصول لمصابي منطقة الكرامة.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية في فلسطين، فقد أفادت بارتقاء 922 شهيدًا وإصابة 4650 شخصًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ السبت الماضي.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، في تحديث للأوضاع صباح اليوم، إن عدد القتلى في إسرائيل جراء الهجمات واسعة النطاق التي شنتها حماس، والتي بدأت السبت الماضي، ارتفع الآن إلى 1200 على الأقل.

غزة الإحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف بيت حانون

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