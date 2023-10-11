إصابة 4 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بكفر الشيخ

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز كفرالشيخ على طريق كفر الشيخ محلة موسى، أسفر عن إصابة 4 مواطنين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين بـسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

البداية تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، يفيد بوصول مصابين فى حادث سيارة ويتم تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

بالفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، "رضا. ص"، من الروضة، و"صابر. م"، من محلة موسى، و"عيد. م"، من محلة موسى، و"مؤمن. ص"، من محلة موسى، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.