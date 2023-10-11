الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير العدل الفلسطينى: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية

محمد الشلالدة
محمد الشلالدة

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما يحدث من سلطات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية يعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن ما يحدث "جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف الشلالدة، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن الأراضي الفلسطينية تتعرض لأبشع الانتهاكات ضد المدنيين، وتلك الانتهاكات تعتبر جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية ككل.

إسرائيل أعلنت الحصار على قطاع غزة

وتابع أنه وفق القانون الدولي لا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال أن تعلن الحصار على الإقليم المحتل، وبالتالي فإن هذا الإجراء مخالف وجريمة.

وأضاف أن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات للاحتلال يمثل تهديدًا للأمن والسلم في العالم أجمع، داعيًا الدول الأطراف في اتفاقية جنيف لعقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل باحترام بنود الاتفاقية والقانون الدولي.

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