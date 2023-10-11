رفع 145 طن مخلفات وصيانة وتركيب 38 كشاف إنارة بقرى وأحياء المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتوازي مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة وقامت برفع 145 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وصيانة وتركيب 38 كشاف إنارة ولمبات ليد جديدة

رفع 145 طن مخلفات بالقري والأحياء

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة واصلت حملات النظافه اليوميه ورفع التراكمات حيث تم رفع حوالي ١٤٥ طن مخلفات وتراكمات أتربه من جميع نقاط التجمع والشوارع والطرق الفرعيه بكل من الوحدات المحليه الاتيه: (دمشير-نزلةحسين-بني احمد الغربيه-بني محمد سلطان-البرجايه-تله-حي وسط) وتم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، للحد من انتشار الامراض والاوبئه وحفاظًا على صحة المواطنين تحت إشراف نواب رئيس المدينه وبمتابعة رؤساء الوحدات المحلية.

صيانة وتركيب 38 كشاف إنارة ولمبات ليد بالقرى

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن قسم الانارة التابع للوحدة المحلية لقرية تله قام باستكمال اعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والكشافات التآلف وتغيير اللمبات بالطرق الدائرية والرئيسية والفرعية بتله وتم صيانة الكشافات من داخل المقر الانتخابي بقرية دماريس بالبرجاية وتركيب ٦ كشافات ليد جديدة بطرق فرعية ببني احمد الغربية وصيانة كشافات طريق شارع نصف البلد وصيانة ١٠ كشافات وتركيب ٦ لمبات ليد بشوارع فرعية ببني احمد الغربية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتجنبا للحوادث المرورية.

كما قام قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان بإصلاح وصيانة وتركيب ترنسات ليد لمسافات بطريق طراد النيل من القشاش إلي العوام الي طيبه وتم تركيب ١٣ كشاف ليد مستعمل و٣ كشافات جديده بقرية المطاهرة البحرية ببني محمد سلطان حفاظا على ارواح المواطنين ولتوضيح الرؤية الليلية لهم.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامه القاضي محافط المنيا والتي شدد خلالها على ضرورة المتابعات الميدانية؛ للوقوف على مستوى النظافه وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دوري بالقرى والأحياء لرفع كفاءة مستوى منظومة النظافه وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين وتكثيف الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة العمل بأقسام الإنارة العامة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والحفاظ على ارواح المواطنين.

حملات نظافة وصيانة إنارة بقري وأحياء مركز المنيا

حملات نظافة وصيانة إنارة بقري وأحياء مركز المنيا

حملات نظافة وصيانة إنارة بقري وأحياء مركز المنيا

حملات نظافة وصيانة إنارة بقري وأحياء مركز المنيا

حملات نظافة وصيانة إنارة بقري وأحياء مركز المنيا

حملات نظافة وصيانة إنارة بقري وأحياء مركز المنيا