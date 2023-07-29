فصل الكهرباء عن 480 إعلانًا مضيئًا لترشيد الاستهلاك فى المنيا
أعلن اللواء هانى بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، عن أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قامت بفصل التيار الكهربائي عن الإعلانات المضيئة بشوارع مدينة المنيا، وذلك ضمن خطة المحافظة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة خلال الصيف.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة تنفيذ خطة الترشيد خلال فصل الصيف لتوفير الطاقة اللازمة للمواطنين وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدات المحلية لمراكز المدن بضرورة تنفيذ خطة الترشيد للطاقة الكهربائية من خلال فصل الإعلانات المضيئة بشوارع المدينة.
وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم الإنارة بالمدينة تحت إشراف مهندس أنور عبدالظاهر، ومحمد قناوي، بالتنسيق مع محمد صلاح، مدير إدارة الإعلانات، قام بفصل التيار الكهربائي عن عدد ٤٨٠ إعلانًا مضيئًا بمدينة المنيا، تنفيذًا لخطة المحافظة لترشيد استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتنفيذ خطة الدولة لتوفير الطاقة اللازمة للمواطنين خلال فترة الصيف.