«القاهرة الإخبارية».. تصبح مصدر القنوات الإقليمية خلال العدون الإسرائيلى على غزة

نجحت قناة «القاهرة الإخبارية» إحدى أضخم القنوات الإخبارية الإقليمية حاليا في تصدر الساحة الإعلامية في مصر وفي الوطن العربي على مدار الفترة الماضية وخاصة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

قناة القاهرة الإخبارية

وخلال الأيام الماضية نجحت القناة في نقل عدد كبير من التغطيات من داخل قطاع غزة والأراضي المحتلة واستطاعت نقل تغطية ميدانية على أعلى مستوى وضعت المشاهد العربي عن قرب من الأزمة الفلسطينية وكشفت عن الكثير من الجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

تغطية قناة القاهرة الإخبارية

وخلال الأيام الماضية نقلت القاهرة الإخبارية الكثير من المعلومات الهامة من المصادر المصرية رفيعة المستوى مما جعلها مصدرا هاما للمعلومات ونقلت عنها الكثير من القنوات الإقليمية والعالمية الكثير من تلك التصريحات مما وضعها على رأس الخريطة الإعلامية خلال الفترة الماضية.

وعلى مدار الساعة تعمل القناة في تغطية خاصة ومستمرة استطاعت خلالها أن تحصل على تصريحات من لقاءات ومداخلات هاتفية من الكثير من الكوادر الفلسطينية وكشفت الكثير من التفاصيل الخاصة بالأزمة والتزمت المهنية الإعلامية بشكل كبير.

وكانت القاهرة الإخبارية خلال الساعات الماضية على موعد مع معلومات هامة من مصادر رفيعة المستوى من الدولة المصرية، صرحت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، بأن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم.

وحذرت المصادر من تداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيًا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء.