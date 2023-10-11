باريس: تسيير رحلة خاصة للخطوط الفرنسية للمساعدة فى إجلاء مواطنينا من إسرائيل

قالت الخارجية الفرنسية، إنه سيتم تسيير رحلة خاصة للخطوط الفرنسية، غدا الخميس، للمساعدة في إجلاء مواطنينا من إسرائيل، وفقا للقاهرة الإخبارية.

وكان دعا الرئيسان، الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسا الوزراء البريطاني ريشي سوناك والإيطالية جورجيا ميلوني، إيران إلى "عدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة" بعد هجمات حماس المباغتة على إسرائيل.

وقال القادة في بيان مشترك نشره قصر الإليزيه: "ندعو المجموعات المتطرفة الأخرى، وكل دولة قد تسعى للاستفادة من الوضع، خصوصًا إيران، إلى عدم السعي لاستغلال هذا الوضع لغايات أخرى، وعدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة".