الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حب الدين: الاتحاد السوفيتى كان يتعمد منح مصر أسلحة قديمة وقطع غيار ناقصة

اللواء أيمن حب الدين
اللواء أيمن حب الدين

قال اللواء أيمن حب الدين، قائد كتيبة بالدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر، إن روسيا كان لديها هدفين استراتيجيين أساسيين من موقفها المتمثل في عدم إمداد أسلحة لمصر لمواجهة الطيران الإسرائيلي، أولا تجربة السلاح الروسي  وتطويره مع الجنود المصريين، معقبا:" كنا فئران تجارب من بعد 1967م". 

 

وأضاف اللواء أيمن حب الدين خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "أتذكر أنه عندما جاءت المعدات العسكرية عام 1962م كانت عبارة عن أدراج فوق بعضهم، وكان يوجد في المنتصف درج ليس موجود، معقبًا:" وكل ما نسأل الدرج ده بيبقى فيه إيه يقال لنا نضع فيه "كوكاكولا"، طبعا الدرج ده لما المعدات تشتغل يخرج هواء ساخن، وكانوا يسخرون منا بقولهم أنهم يضعون فيه الكوكاكولا"، مؤكدًا أن الاتحاد السوفيتي كان يتعمد منح مصر أسلحة قديمة وقطع غيار ناقصة. 

 

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

حرب اكتوبر نصر أكتوبر 50 سنة انتصار أكتوبر أسلحة الدفاع الجوي مواجهة الطيران الاسرائيلي

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