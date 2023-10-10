تجديد حبس المتهم بقتل شاب ذبحًا داخل شقة سكنية فى المرج

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المرج، حبس المتهم بقتل شاب ذبحًا داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب في ظروف غامضة داخل شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بجرح ذبحي وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.