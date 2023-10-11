الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جمال حمزة: أداء شباب الزمالك خطوة لتحقيق بطولة الجمهورية

جمال حمزة
جمال حمزة

أكد جمال حمزة المدير الفني لقطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة اليوم لفريق 2005 كانت أمام نادي جيد وهو زد اف سى.

 

وفاز الزمالك على زد اف سي بثلاثية دون مقابل في الجولة السادسة لبطولة الجمهورية.

 

وقال جمال حمزة إن زد اف سي من الفرق التي تنافس على البطولة مثل المقاولون وإنبي وغيرها من الأندية، و لكن يبقي لقاء اليوم مثل أي مباراة بالبطولة بثلاثة نقاط وهو مجرد خطوة نحو الهدف لتحقيق اللقب.

 

أضاف جمال حمزة أن أداء لاعبو الزمالك في مباراة زد اف سى اليوم كان جيدا، و كانت هناك روح والتزام و كفاح وتركيز من الجميع، وهذه الأمور هي عوامل النجاح لأي فريق.

 

وأشار المدير الفني لقطاع الناشئين إلى أنه كان حريصا على الحديث مع الجهاز الفني واللاعبين عقب المباراة حيث تم التأكيد عليهم بغلق هذه الصفحة تماما وعدم إعطاء الأمر أكبر من حجمه على الرغم أنهم واجهوا منافس جيد.

 

وأضاف أنه تم التأكيد أيضا على مواصلة التركيز في الفترة المقبلة و مواصلة الانتصارات من أجل تحقيق الهدف المطلوب وهو حصد البطولة.

 

وفيما يخص تواجد محمد عبدالله كمديرا فنيا للفريق، أكد جمال حمزة أن الرؤية الفنية منذ البداية من خلال إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين وهو معه بالإضافة إلى حازم إمام نائب المدير الفني، كانت الإصرار على تواجد عبدالله لقيادة هذا الفريق لأنه الأنسب في هذا التوقيت لهذه المرحلة العمرية التي تضم العديد من اللاعبين المميزين ما بين مواليد 2005 و 2006 .

 

من جانبه أكد محمد عبد الله المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2005 سعادته بفوز فريقه اليوم على زد اف سي بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة السادسة من مسابقة بطولة الجمهورية.

الإصرار جمال حمزة بطولة الجمهورية محمد عبدالله كمديرا فنيا للفريق الزمالك

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