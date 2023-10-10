الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو "خارجية الشيوخ": الأمن القومى المصرى خط أحمر

النائبة ريهام عفيفي
النائبة ريهام عفيفي

أعربت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن قلقها إزاء ما يحدث بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية مما يعرض المنطقة كلها للخطر في حال اتساع الحرب الدائرة الآن والتي اتخذت أبعادًا إقليمية ودولية.

وأكدت "عفيفي" في تصريحات لها، أن الإدارة المصرية تنظر بكثير من الاهتمام والقلق من تدهور الأوضاع في المنطقة وتداعيات ذلك على الأمن القومي المصري وأمن المنطقة بكاملها.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بالتناول المعتدل للإدارة المصرية للأحداث وبتصريحات القيادة السياسية الواضحة، والتي تحذر من تفاقم الأوضاع على حدودنا الشرقية ومحاولة الضغط على أهالي غزة للتحرك باتجاه الحدود المصرية لدخول سيناء.

وأكدت أن تحذيرات الرئيس السيسي من مخطط تصفية القضية الفلسطينية بالتخلي عن الأرض، تؤكد أهمية ومحورية القضية الفلسطينية في استقرار المنطقة، وأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للاستقرار في المنطقة وتحقيق مصالح الجميع.

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عضو خارجية الشيوخ: الأمن القومي المصري أولوية أولى  وخط أحمر

وأضافت "عفيفي" أن الأمن القومي المصري أولوية أولى للقيادة المصرية ولكل الشعب المصري، ودائمًا ما يؤكد ذلك الرئيس السيسي باعتباره خطًا أحمر ليس مسموحًا لكائن من كان أن يتجاوزه أو يكسره بعد أن استطاعت مصر تحقيقه بثمن باهظ.

وثمّنت النائبة الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة السياسية للوصول إلى تهدئة سريعة وحقن دماء الأبرياء العزل، حيث يتحدث الرئيس مع كل زعماء العالم في الغرب والشرق بحثًا عن حلول نهائية للقضية الفلسطينية باعتبارها أم القضايا في المنطقة.


وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن دور مصر مع الأشقاء في فلسطين دور تاريخي، لا يمكن التخلي عنه وأن الدعم المستمر لن يتوقف.

وطالبت "عفيفي" المصريين باليقظة والانتباه والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة وخلف قواتنا المسلحة التي تحمي حدودنا ومقدراتنا في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والتي تنعكس علينا جميعًا.

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