الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل حملة تطعيم الالتهاب السحائي بالمدارس الحكومية

التطعيم
التطعيم

تفاصيل تطعيم الالتهاب السحائي بالمدارس الحكومية من أكثر التساؤلات التي يطرحها الملايين من أولياء الأمور حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الصحة عن بدء حملات تطعيم طلاب المدارس من خلال فريق طبي متميز.

تطعيم الالتهاب السحائي بالمدارس الحكومية

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات عن بدء حملة تطعيم الالتهاب السحائي بالمدارس الحكومية لرفع مناعة الطلاب وحمايتهم من الأمراض وإتباع أساليب مكافحة العدوى ضد الالتهاب السحائي.

تستهدف الحملات الطبية تلاميذ الصفوف الأولى بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية وطلاب الصف الأول الثانوي وقد ينتج عن التطعيم بعض الآثار الجانبية وهى التورم والإحمرار والألم في مكان الحقن إلى جانب صداع أو حمى أو تعب ونادرا ما يحدث مشاكل خطيرة مثل الحساسية.

قبل موسم البرد.. تعرف على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا فى فصل الشتاء


 أوقات تأخير حصول الأطفال على التطعيمات

يمكن تأخير موعد حصول الأطفال المستهدفين على التطعيمات اللازمة والتي تجريها وزارة الصحة والسكان المصرية إذا كان الطفل مريض بنزلات البرد البسيطة أو الأمراض البسيطة الأخرى التي تمنع التحصين أو كان الطفل لديه رد فعل تحسسي خطير لجرعة سابقة من لقاح المكورات السحائية أو لقاح DTaP أو مادة اللاتكس.


وتعتمد الجرعة المقررة للتطعيم على عمر الطفل وحالته الطبية والعلامة التجارية للقاح ويمكن إعطاء بعض أنواع لقاحات المكورات السحائية في وقت مبكر من عمر 8 أسابيع وهى جرعات آمنة تماما.

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قبل موسم البرد.. تعرف على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا فى فصل الشتاء

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صحة الإسماعيلية تعلن مواعيد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

 

خطة وزارة الصحة لتطعيم طلاب المدارس 2023


توفر وزارة الصحة والسكان سيارات نقل الطعوم والأمصال لجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على سلامة وفاعلية الجرعات أثناء النقل حيث تم توفير أرصدة كافية من السرنجات ذاتية التدمير لمنع انتقال الأمراض المنقولة عن طريق الدم بين أطفال المدارس.


وتجرى حركة الطعوم والأمصال بشكل إلكتروني من خلال سيارات مجهزة بسلسلة تجديد وتبريد على مستوى الجمهورية لضمان جودة فاعلية الطعوم المستخدمة للأطفال كما توفر وزارة الصحة أجهزة قياس درجات الحرارة لضمان سلامة الطعوم أثناء النقل والتخزين.

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