الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان ضرورة الدفع بقوة فى اتجاه تحقيق السلام العادل بالمنطقة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

واستعرضت الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية؛ للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، حقنًا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية. 

كما تم تأكيد ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استنادًا إلى حل الدولتين، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي امير دولة قطر التصعيد العسكري خفض التصعيد

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