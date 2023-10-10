رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب بممرات آمنة لإدخال المساعدات إلى غزة

قالت قناة القاهرة الإخبارية، في عاجل لها، إن رئيس الوزاء الفلسطيني محمد أشتية، يطالب بضرورة فتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكدت، أن رئيس الوزارة الفسطيني، أفاد أن هناك كارثة إنسانية تهدد قطاع غزة نتيجة العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وكانت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" دانا أبوشمسية من القدس، أكدت أن الاتصالات في قطاع غزة انقطعت بشكل شبه كامل، إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع بالكامل، مشيرةً إلى أنّ الغارات الإسرائيلية تستهدف كل الشريط الحدودي لغزة، وطائرات الاحتلال تواصل غاراتها المكثفة على غزة، والقصف الإسرائيلي مستمر على القطاع من جميع الاتجاهات.