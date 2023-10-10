الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل اقترب يوم القيامة بسبب الحرب مع اليهود؟.. عالم أزهرى يرد

عبدالعزيز النجار
عبدالعزيز النجار

رد الدكتور عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر، على الأقاويل المنتشرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول قرب قيام الساعة، بسبب ما يحدث بين غزة وإسرائيل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله"، مؤكدًا أن هذا الكلام لا يمكن مع صحته وصدقه أن ننزله على الواقع الآن.

وتابع، أن الحروب بيننا قائمة إلى يوم القيامة والرسول عليه الصلاة  والسلام قال "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندًا كثيرًا، فذلك الجند خير أجناد الأرض"، مؤكدًا أن القيامة اقتربت منذ أكثر من 1445 عامًا.

على كل إنسان أن ينشغل بنفسه

واستدل على ذلك بقوله تعالى "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ"، مؤكدًا أن على كل إنسان أن ينشغل بنفسه وعليه العمل وكأن القيامة بعد ساعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول "فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ".

علماء الازهر الدكتور عبدالعزيز النجار قرب قيام الساعة غزة إسرائيل اليهود

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