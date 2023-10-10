الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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الدين لله

أمين الفتوى: لا يجوز الذهاب للمسجد عند تناول هذه الأطعمة (فيديو)

الشيخ محمد عبد السميع
الشيخ محمد عبد السميع

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل متصل حول حكم الذهاب إلى المسجد بعد تناول أكلات بها ثوم وبصل.

وقال أمين الفتوى، خلال حلقة، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "فتاوى الناس"، على فضائية "الناس": "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا آداب الذهاب للمسجد، وهى عدم الذهاب بعد تناول أطعمة ذات رائحة كريهة مثل الثوم البصل"، مستشهدًا بالحديث النبوي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أكل ثومًا أو بصلًا؛ فَلْيَعْتَزِلْنَا-أَوْ لِيَعْتَزِلْ مسجدنا-، وليقعد في بيته".


وأضاف أن أى رائحة كريهة من أى طعام تؤذى المصلين فلا يجب الذهاب إلى المسجد إلا بعد التخلص منها، لافتًا إلى أنه السواك مستحب عند دخول المسجد، فالشريعة بشكل عام تطلب من المسلم أن يكون راقيًا فى كل تعاملاته.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

الدكتور محمد عبدالسميع دار الافتاء المصرية الذهاب إلى المسجد رائحة كريهة

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