أمين الفتوى: لا يجوز الذهاب للمسجد عند تناول هذه الأطعمة (فيديو)

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل متصل حول حكم الذهاب إلى المسجد بعد تناول أكلات بها ثوم وبصل.

وقال أمين الفتوى، خلال حلقة، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "فتاوى الناس"، على فضائية "الناس": "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا آداب الذهاب للمسجد، وهى عدم الذهاب بعد تناول أطعمة ذات رائحة كريهة مثل الثوم البصل"، مستشهدًا بالحديث النبوي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أكل ثومًا أو بصلًا؛ فَلْيَعْتَزِلْنَا-أَوْ لِيَعْتَزِلْ مسجدنا-، وليقعد في بيته".



وأضاف أن أى رائحة كريهة من أى طعام تؤذى المصلين فلا يجب الذهاب إلى المسجد إلا بعد التخلص منها، لافتًا إلى أنه السواك مستحب عند دخول المسجد، فالشريعة بشكل عام تطلب من المسلم أن يكون راقيًا فى كل تعاملاته.

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