الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار عسكرى: مخطط إقامة وطن بديل للفلسطينيين فى سيناء لن يحدث

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

يواصل برنامج "الحياة اليوم" رصد تطورات القضية الفلسطينية وتصعيد العدوان على  قطاع غزة.

وقال اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إن فكرة حل القضية الفلسطينية على حساب مصر هي فكرة أمريكية إسرائيلية منذ زمن ومخطط الوطن البديل للفلسطينيين في سيناء لن يحدث أبدا.

وأضاف أن المشهد الذي يحدث في فلسطين الآن هو ما حذرنا منه منذ فترة، وأن استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني بالتأكيد سوف يولد انفجارا، وعدم إعطاء الفلسطينيين حقهم الطبيعي بإقامة الدولة المستقلة أدى إلى ما يحدث اليوم. 

وأشار إلى أن المجتمع الدولي لديه ازدواجية في المعايير، وهذا من الأمور أيضا التي أدت إلى هذا الانفجار الفلسطيني، ولا توجد دولة غربية واحدة تساند الشعب الفلسطيني، والكل في صف الاحتلال الإسرائيلي، ولا وجود لحقوق إنسان حتى الآن.

قطاع غزة الحياة اليوم نصر سالم

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