الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إعلام بورسعيد" يطلق أولى فعاليات حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"

حملة صوتك مستقبلك..
حملة صوتك مستقبلك.. انزل وشارك

عقد قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ممثلًا في مركز إعلام بورسعيد بالتعاون مع كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد ندوة بعنوان "الشباب والمشاركة في الانتخابات الرئاسية " وهي الأولى ضمن حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" التى تستهدف تحفيز وحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.

شارك في فعاليات الندوة التي أقيمت بكلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد الدكتور ايهاب طلبه عميد الكلية والدكتور ايهاب عاشور وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع والدكتور خالد عبادة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعصام صالح مدير مركز إعلام بورسعيد ونيفين بصلة أخصائي الإعلام بالمركز ومجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

في بداية الندوة أشار عصام صالح إلى تنفيذ قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات من خلال مراكز الإعلام والنيل بكافة المحافظات حملة إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية والنزول بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ديسمبر القادم. 
ودارت فعاليات الندوة حول التأكيد على أهمية المشاركة السياسية فى بناء المستقبل والجمهورية الجديدة لأنها حق للمواطن كفله الدستور والقانون، وضرورة حرص الشباب على المشاركة الإيجابية في فعاليات الانتخابات الرئاسية والتوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لأن ذلك واجب المواطن تجاه وطنه، وأن المشاركة السياسية الفاعلة هي أساس الديمقراطية والتأكيد على سيادة الشعب وقيم المواطنة.

وأكدت الندوة على أهمية قيام الشباب بعملية التقييم الصحيحة للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية و اختيار الأصلح ومن لديه القدرة والخبرة على قيادة البلاد في الفترة القادمة في ظل المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن على كافة المستويات.

حملة صوتك مستقبلك.. انزل وشارك

حملة صوتك مستقبلك.. انزل وشارك
حملة صوتك مستقبلك.. انزل وشارك
حملة صوتك مستقبلك.. انزل وشارك
حملة صوتك مستقبلك.. انزل وشارك
حملة صوتك مستقبلك.. انزل وشارك
حملة صوتك مستقبلك.. انزل وشارك
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