سمير فرج: نتنياهو سيسقط خلال شهر أو شهرين.. وحماس وضعته بموقف صعب

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، سيسقط خلال شهر أو شهرين، مشيرًا إلى أن هذا حدث بعد حرب أكتوبر، حيث أقيل رئيس الأركان الإسرائيلي، ورئيس المخابرات، وقائد الجبهة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن إسرائيل في مشكلة كبيرة وأي شخص في هيئة الأركان الإسرائيلية لا يعرف كيف يتصرف الآن بعد ما قامت به حماس من عملية عسكرية، في غاية الدقة.

وأكد أن حماس حققت المفاجأة ولم يتوقعها أحد واستلزم التدريب عليها شهرًا أو اثنين، مشيرًا إلى أن المخابرات الإسرائيلية ظهرت أنها لا تعرف شيئًا.

وأشار إلى أن القبة الحديدية قدرتها 200 صاروخ، ولكن حماس ضربت 2000 صاروخ ولهذا كان المنظر مهينًا لإسرائيل، واستخدامهم الطائرات الشراعية ودخول المستعمرات ومهاجمتها، فالمنظر كان كبيرًا ومن هذا المنطلق نتنياهو في موقف صعب ويضرب غزة بشكل صعب.

نتنياهو أغلق كل البوابات لمنع المساعدات المصرية من الدخول

وتابع، أن نتنياهو أغلق كل البوابات حتى البوابة المصرية ضربها من ناحيتهم، ولم يقترب من الناحية المصرية، حتى يمنع أي مساعدات مصرية تصل هناك ونتنياهو يحاول حفظ وجه حكومته والجيش الإسرائيلي.