جيش الاحتلال يعلن مقتل 32 جنديا إضافيا ليرتفع العدد إلى 156

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 32 جنديا إضافيا ليرتفع أعداد القتلى إلى 156 شخصًا، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

من ناحية أخرى، أكدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن أكثر من مليون إسرائيلي في المناطق الشمالية على الحدود مع لبنان يفرون جنوبًا بسبب مخاوف من فتح جبهة ثانية، في أكبر موجة نزوح تشهدها إسرائيل منذ عقود من الزمن.

وتابعت أن ما يقرب من 75% من سكان الجليل غادروا منازلهم، وفقا للقناة 12 الإخبارية العبرية، والتي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة، وأضافوا أنه في بعض المجتمعات الحدودية فر ما يقرب من 90% من السكان.