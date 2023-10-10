جوزيه مورينيو يؤكد: سأعمل في السعودية يومًا ما.. وأجلت انتقالي لريال مدريد

شدد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما الإيطالي، على التزامه بعقده مع فريقه الحالي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه سيعمل في المملكة العربية السعودية مستقبلًا.

وتحوك الشكوك حول مستقبل مورينيو مع روما، في ظل البداية المتعثرة مع الفريق في بطولة الدوري الإيطالي، ونهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكان مورينيو قد صرح في وقت سابق بأنه رفض أعلى عرض في العالم لمدرب للتدريب في السعودية، خلال الصيف المنقضي.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: "لا أعرف ما إذا كنت سأستمر في روما بعد عام 2024.. قبل بودابست (نهائي الدوري الأوروبي) وعدت اللاعبين بأنني سأبقى هذا الموسم، بعد المباراة ضد سبيزيا، في ملعب الأوليمبيكو، وعدت أيضًا من خلال اللافتات التي قمت بها للجماهير بأنني سأبقى هنا والآن أنا هنا".

وزاد: "أنا في روما، وأنا أركز على روما وسأبذل كل ما في وسعي حتى آخر يوم لي هنا. ثم لا أحد يعرف المستقبل، لكنني أعتقد أيضًا أنني سأعمل في المملكة العربية السعودية. لا أعرف متى، لكني متأكد من أنه شيء سأفعله بالتأكيد".

وتابع: "عندما جئت وتعرفت على مشجعي روما، تعرفت على كل شكوكهم، تعرفت على كل إحباطاتهم وحاولت الدخول فيها. أنا أحب مشجعي روما، أنا أحب الروماني النقي، أحب روماني الشوارع، عندما أكون على مقاعد البدلاء وأنظر إلى يمين الملعب الأولمبي (كورفا سور) ما زلت أشعر بالحماس.. عندما تصل إلى نهائيين أوروبيين وتأخذ المدينة معك، وعندما تبكي فرحًا معهم، تصبح واحدًا منهم".

واستطرد:"عندما تفوز تجد صعوبة في المشي، لأن هناك عددًا كبيرًا من الناس، ولكن عندما تخسر تكون رجلًا وحيدًا. هذه هي تجربتي لأكثر من عشرين عامًا، مما يجعلني أفكر وأشعر بهذه الطريقة".

كما كشف مورينيو أنه أتيحت له فرصة التوقيع لريال مدريد بمجرد أن أنهى موسمه الأول في إنتر، لكنه قرر البقاء في إيطاليا، لمدة موسم آخر قبل الرحيل للنادي الإسباني عام 2010، قائلًا:" "أنا دائمًا صادق جدًا مع الآخرين ومع نفسي، كان بإمكاني الذهاب إلى ريال مدريد بعد موسمي الأول في الإنتر (2008-2009)، لكنني وقعت عقدًا للبقاء لأكثر من عام".

وأكمل: "كانت لدي علاقة مذهلة ليس فقط مع الرئيس (موراتي)، ولكن أيضًا مع عائلته بأكملها. علاقة رائعة. ذهبت إلى منزل الرئيس في نهاية الموسم الأول وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أنني سأبقى لمدة عام آخر. كنت أعرف بالفعل أنني أريد المغادرة. لم يكن الفوز أو الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا هو ما سيقرر حياتي، لقد قررت ذلك من قبل.. أردت الذهاب إلى ريال مدريد، هذه الفترة".

في ذلك الموسم، 2009-2010، حقق مورينيو الثلاثية التاريخية للإنتر بفوزه بدوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو. وقال: "جاءت الفرصة للمرة الثانية وأردت الرحيل، لقد كانت لحظة في مسيرتي عشت فيها هذا الشعور بضرورة القيام بذلك".