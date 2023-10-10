الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى: منطقة الشرق الأوسط يتم الدفع بها إلى فوضى عارمة

الإعلامي أحمد الطاهري
الإعلامي أحمد الطاهري

علق الكاتب الصحفي  أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، على تطور الأحداث على الساحة الفلسطينية في قطاع غزة، موضحًا الجهود المصرية في حل القضية الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة لقائه الخاص بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن منطقة الشرق الأوسط يتم الدفع بها إلى فوضى عارمة، موضحًا أن الكل خاسر لأن الفوضي لا تفيد أحدًا.

وأضاف، أن كل مواطن عربي وفلسطيني يعرف ماذا قدمت مصر على مدار تاريخها الحديث على الأقل تجاه القضايا العربية، لافتًا إلى أنه منذ الستينيات لم يكن غافلًا عن الإدارة المصرية ممثلة في الرئيس جمال عبدالناصر الوضع في فلسطين وغزة.

وأشار إلى أن مصر دعمت الإعلان الفلسطيني عام 1962 بوجود دستور في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن جولدا مائير قالت لا يوجد شعب اسمه فلسطين، ومصر عملت على منهج قانوني وسياسي وإنساني يجعل الاعتراف العالمي بالقضية الفلسطينية أمرًا واقعًا.

 

أحمد الطاهري قطاع غزة اكسترا نيوز الفوضى

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