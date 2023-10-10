الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة الفلسطينية" تعلن حصيلة شهداء وجرحى الغارات الإسرائيلية

القصف الاسرائيلي
القصف الاسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، عن استشهاد 830 مواطنًا وإصابة 4250 آخرين بجراح مختلفة، جراء القصف الجوي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وكانت السفارة الإسرائيلية لدى الولايات المتحدة ذكرت أن 1008 إسرائيليين قتلوا، و3400 جريح منذ الهجمات التي بدأتها الفصائل الفلسطينية، السبت الماضي.

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الاحتلال يدمر 22 ألف وحدة و10 مؤسسات صحية و48 مدرسة فى غزة

استشهاد صحفيين في غزة

وسبق ونعت وزارة الإعلام الفلسطينية، الثلاثاء، الصحفيين الشهداء سعيد رضوان الطويل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، ومحمد رزق صبح مصور وكالة خبر، وهشام النواجحة المصور ومراسل وكالة خبر، الذين ارتقوا بتدمير طائرات الاحتلال لبرج حجي في غزة فجر اليوم.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل الصحفيين في غزة، للتعتيم على جرائمه وفظائعه، ولحجب حقيقة المجازر التي ينفذها جيشه بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

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صفارات الإنذار تدوى فى عسقلان مع رشقات صاروخية جديدة من غزة

كتائب القسام تواصل قصف عسقلان

على صعيد آخر، أعلنت كتائب القسام، عن مواصلة قصف عسقلان، ردًا على تهجير المدنيين.

وطلب أبوعبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، من سكان ميناء عسقلان الإسرائيلي مغادرة المنطقة بحلول الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، دون تقديم أي تفاصيل أخرى. 

ونقلت قناة الـ14 الإسرائيلية، عن مصادرها بوجود اشتباه في حادث أمني بالمجمع الحكومي في القدس.

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