الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صفارات الإنذار تدوى فى عسقلان مع رشقات صاروخية جديدة من غزة

غزة
غزة

أعلنت وسائل إعلام محلية، في نبأ عاجل، منذ قليل، عن دوي صفارات الإنذار في عسقلان مع رشقات صاروخية جديدة من غزة. 

تحذيرات حركة حماس 

جاء ذلك عقب تحذيرات حركة حماس، حيث طلب أبوعبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، من سكان ميناء عسقلان الإسرائيلي مغادرة المنطقة بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (حوالي 90 دقيقة من الآن)، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى، وتقع عسقلان على بعد تسعة أميال شمال غزة.

من جانبه، أعلن وزير الأمن القومي، إيتامار بن جفير، عن أن وزارته ستقوم بشراء 10,000 بندقية لتسليح "فرق الأمن المدنية" في جميع أنحاء إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال التقرير إن البنادق، التي تم شراء 4000 منها بالفعل، ستذهب إلى البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود، ولكن أيضًا إلى المدن اليهودية العربية المختلطة داخل إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية.

ونُقل عنه قوله إن الأسلحة والمعدات سيتم توزيعها على "مئات البلدات التي لديها فرق أمن مدنية مرتبطة بقوة شرطة الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية، حيث تقوم فرق الأمن المدنية بتوفير الأمن للبلدات والمجتمعات الصغيرة، ولكن في الضفة الغربية قام بعضها بمهاجمة الفلسطينيين.

كما أكد حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن جميع أعضاء ائتلافه وافقوا على توسيع الحكومة لتشمل سياسيين في المعارضة.

دوي صفارات إنذار عسقلان رشقات صاروخية غزة

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