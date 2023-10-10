بروتوكول تعاون بين "مياه الغربية" وكلية العلوم بجامعة طنطا

أعلن الدكتور المهندس حمدي محمد شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، عن استقباله الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق مصطفى، عميد كلية العلوم بجامعة طنطا، بالإضافة إلى عدد من أساتذة كلية العلوم، تم خلال هذه الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

وأوضح الدكتور شطا، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين كلية العلوم جامعة طنطا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وتطوير الجوانب العلمية والتقنية المتعلقة بتكنولوجيا المياه وتطبيقاتها، ومن بين أهم محاور البروتوكول، تفعيل دبلومة الدراسات العليا بعنوان "تكنولوجيا المياه وتطبيقاتها"، وذلك بالتعاون بين كلية العلوم ومقر المعامل والمحطات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

البروتوكول يسهم في تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعة والشركة

وأعرب الدكتور شطا عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مشيرًا إلى أنه سيسهم في تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعة والشركة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا المياه. كما أكد أهمية هذه الشراكة في تطوير القدرات البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع المياه والصرف الصحي.

من جخهته، أعرب الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، عن تقديره لهذه الخطوة وأهميتها في تعزيز التعاون الأكاديمي وتحقيق التطور والتقدم في مجال تكنولوجيا المياه، وأشار إلى أن هذه الشراكة ستوفر فرصًا للطلاب والباحثين للتعرف على أحدث التقنيات والأبحاثفي مجال تكنولوجيا المياه، وتطبيقها في الواقع العملي.

من جهته، أعرب الدكتور طارق مصطفى، عميد كلية العلوم بجامعة طنطا، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مشيرًا إلى أنه سيعزز التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي، وسيسهم في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل في مجال تكنولوجيا المياه. كما أعرب عن أمله في أن يتم تبني النتائج العلمية والتقنية التي ستنتجها هذه الشراكة في تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع المياه والصرف الصحي.

رئيس شركة مياه الغربية مع وفد جامعة طنطا

رئيس شركة مياه الغربية مع وفد جامعة طنطا