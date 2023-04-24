رئيس "مياه الغربية" يتفقد سير العمل وانتظام التشغيل بالمحطات

أجرى الدكتور مهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، جولة تفقدية لفرع الشركة بمركز، لمتابعة سير العمل وانتظام التشغيل بالمحطات.

وأكد شطا ضرورة الالتزام بكل إجراءات السلامة والصحة المهنية للعامل البشرى سواء أثناء التشغيل والعمل داخل المحطات، أو أعمال صيانة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، لافتا إلى أهمية وضرورة الحفاظ على العاملين.

كما تم التأكد من مدى توافر معدات السلامة والصحة المهنية بفرع قطور ومدى جاهزيتها للعمل، والتنبيه على مسئول السلامة والصحة المهنية بالفرع بتدريب كل العاملين فى المحطات والشبكات على الاستخدام الأمثل لأدوات السلامة والصحة المهنية، للحفاظ عليهم أثناء تأدية أعمالهم.

كما تفقد رئيس الشركة، محطة رفع الصرف الصحي بقرية دماط، ومحطة المياه الارتوازي بقرية سملا.

كان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، قد رفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر، واجتمع مع رؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري عموم الأفرع على مستوى الشركة، حيث ناقش الاجتماع استعدادات الشركة وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة.

وأكد "شطا" أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، مشيرا إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات تطرأ في حينها، وذلك بالتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ بجميع فروع الشركة، مشددًا على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى «الخط الساخن» وغرفة الطوارئ، والعمل على حلها فورًا .

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