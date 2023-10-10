الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 23 مخالفة تموينية خلال حملة تفتيشية على مخابز أبوقرقاص بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من التزام أصحاب المخابز بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات وضبط المخالفات، أسفرت عن ضبط وتحرير 23 محضرا متنوعا، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

23 محضرا للمخابز المخالفة بأبوقرقاص

وقال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص إن الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص شنت حملة تموينية مكبرة تحت اشراف ادارة التموين بالمركز على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢٣ محضرا متنوعا .

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وشملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة.

رئيس المدينة: الحملات التموينية بكافة أحياء وقري المركز

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري تكثف من هذه الحملات بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز البلدية لضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حرصا على صحة المواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية وفرض الانضباط التمويني والعمل على استقرار الأسواق، مشيرا إلى أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز لضبط كافة المخالفات التمونية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف الخبز بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

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المنيا تحرير 23 مخالفة تموينية حملة تفتيشية علي المخابز مركز أبوقرقاص بالمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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