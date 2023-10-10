مراسل القاهرة الإخبارية: عملية تسلل للحدود اللبنانية الإسرائيلية وتبادل إطلاق نار

كشف أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، من حدود لبنان، عن عملية تسلل للحدود اللبنانية الإسرائيلية وتبادل إطلاق نار.

هدوء على الحدود

وقال مراسل القاهرة الإخبارية في رسالة على الهواء، إن هناك هدوءا على الحدود الجنوبية اللبنانية الإسرائيلية، موضحًا وجد إجلاء للسكان ولا مظاهر للتواجد العسكري في الحدود اللبنانية.

وكان أعلن الجيش اللبناني عن أن هناك قصفا إسرائيليًا على جنوب لبنان استهدف 4 بلدات، وهي شبعا وحلتا وكفر شوبا والهبارية.

وأكد الجيش اللبناني أن هذا القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط جرحى، متابعا: ننفذ انتشارا في المناطق الحدودية، ونسير دوريات ونتابع الوضع مع قوة "يونيفيل" في لبنان والتي رصدت إطلاق صواريخ من كفر شوبا باتجاه مواقع إسرائيلية.