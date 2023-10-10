الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«سندريلا» تفتتح موسم باليه الاوبرا على المسرح الكبير.. الخميس

جانب من العرض
جانب من العرض

تبدأ فرقة باليه أوبرا القاهرة موسمها الفنى الجديد 2023 - 2024 بالعرض الكلاسيكى الشهير سندريلا  للمؤلف العالمي سيرجى بروكوفيف، اخراج أرمينيا كامل والذى يقدم بمشاركة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي لمدة أربعة ليالى في الثامنة والنصف مساء الخميس، الجمعة، الأحد، الإثنين  12، 13، 15، 16 أكتوبر على المسرح الكبير.

تفاصيل عرض سندريلا

العرض تصميم فريدريك أشتون وعبد المنعم كامل، تصميم المناظر والملابس إيجور جرينيڤتش ومحمد الغرباوي والاضاءة ياسر شعلان وقصته مستلهمة من القصة الشهير للفتاة سندريلا التى تعيش مع زوجة ابيها الشريرة وابنتيها الدميمتين ويقوم الامير الحاكم بالاعداد لحفل ضخم يدعو فيه كل سكان المملكة لاختيار زوجة جميلة تشاركه الحياة فتقرر زوجة الاب حضور الاحتفال ومنع سندريلا من الذهاب الى القصر بحجة عدم امتلاكها ثياب لائقة بالمناسبة ثم تظهر الجنية الطيبة لتمكن سندريلا من لقاء الامير الذى يغرم بها دون ان يكتشف شخصيتها وتضطر سندريلا للهرب فى التوقيت الذى حددته الجنية  فيبدأ الامير فى البحث عن محبوبته وتتوالى الاحداث

بالية السندريلا 

جدير بالذكر أن باليه سندريلا يعد أحد أهم وأشهر عروض الباليه الكلاسيكية العالمية التي لاقت قبولا وانتشارًا جماهيريًا كبيرًا، وكتب قصته نيكـولاي فولكوف مستلهمًا حكاية الجنية لـ "تشارلز بيرالت"، وانتهى بروكوفيف من وضع موسيقاه عام 1944 وعرض لأول مرة على مسرح البولشوي عام 1945.

 

تبدا فرقة باليه اوبرا القاهرة موسمها الفنى الجديد 2023 - 2024 بالعرض الكلاسيكى الشهير سندريلا  للمؤلف العالمي سيرجى بروكوفيف ومن اخراج أرمينيا كامل والذى يقدم بمشاركة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك لمدة اربعة ليالى في الثامنة والنصف مساء الخميس، الجمعة، الأحد، الإثنين  12، 13، 15، 16 أكتوبر على المسرح الكبير.

تفاصيل العرض

العرض تصميم فريدريك أشتون وعبد المنعم كامل، تصميم المناظر والملابس إيجور جرينيڤتش ومحمد الغرباوي والاضاءة ياسر شعلان وقصته مستلهمة من القصة الشهير للفتاة سندريلا التى تعيش مع زوجة ابيها الشريرة وابنتيها الدميمتين ويقوم الامير الحاكم بالاعداد لحفل ضخم يدعو فيه كل سكان المملكة لاختيار زوجة جميلة تشاركه الحياة فتقرر زوجة الاب حضور الاحتفال ومنع سندريلا من الذهاب الى القصر بحجة عدم امتلاكها ثياب لائقة بالمناسبة ثم تظهر الجنية الطيبة لتمكن سندريلا من لقاء الامير الذى يغرم بها دون ان يكتشف شخصيتها وتضطر سندريلا للهرب فى التوقيت الذى حددته الجنية  فيبدأ الامير فى البحث عن محبوبته وتتوالى الاحداث

 

جدير بالذكر أن باليه سندريلا يعد أحد أهم وأشهر عروض الباليه الكلاسيكية العالمية التي لاقت قبولا وانتشارًا جماهيريًا كبيرًا، وكتب قصته نيكـولاي فولكوف مستلهمًا حكاية الجنية لـ "تشارلز بيرالت"، وانتهى بروكوفيف من وضع موسيقاه عام 1944 وعرض لأول مرة على مسرح البولشوي عام 1945.

باليه سندريلا المسرح الكبير أوركسترا أوبرا القاهرة سندريلا الأوبرا

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