الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لمدة 4 ليال.. باليه الأوبرا يروى قصة «سندريلا» على المسرح الكبير

باليه سندريلا
باليه سندريلا

تستعد فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني، أرمينيا كامل، لتقديم العرض العالمي الكلاسيكي الشهير باليه "سندريلا" للموسيقار بروكوفييف، بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة، قيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، على مدار 4 ليال، تبدأ في الثامنة والنصف مساء الخميس، الجمعة، الأحد، الإثنين 12، 13، 15، 16 أكتوبر الجارى، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

قصة باليه سندريلا

يحكى قصة الباليه حول الفتاة سندريلا التي تعيش مع زوجة أبيها الشريرة وابنتيها الدميمتين ويقوم الأمير الحاكم بالإعداد لحفل ضخم يدعو فيه كل سكان المملكة لاختيار زوجة جميله تشاركه الحياة فتقرر زوجة الأب حضور الاحتفال مع ابنتيها ومنع سندريلا من الذهاب إلى القصر بحجة عدم امتلاكها ثياب لائقة بهذه المناسبة ثم تظهر الجنية الطيبة لتمكن سندريلا من لقاء الأمير الذي يغرم بها دون أن يكتشف شخصيتها وتضطر سندريلا للهرب في التوقيت الذي حددته الجنية فيبدأ الأمير في البحث عن محبوبته وتتوالى الأحداث .

شروط حضور الحفل 

تتفتح الأبواب لدخول الجمهور للمسرح في الساعة 7 والنصف مساء، على أن ينطلق الحفل بعدها بحوالى ساعة.

ـ غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

ـ الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء الشورت".

ـ الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ـ الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ـ ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

باليه سندريلا 

جدير بالذكر أن باليه سندريلا يعد أحد أهم وأشهر عروض الباليه الكلاسيكية العالمية التي لاقت قبولا وانتشاراً جماهيرياً كبيراً، وكتب قصته نيكـولاي فولكوف مستلهماً حكاية الجنية لـ "تشارلز بيرالت"، وانتهى بروكوفيف من وضع موسيقاه عام 1944 وعرض لأول مرة على مسرح البولشوي عام 1945.

باليه أوبرا القاهرة أوركسترا أوبرا القاهرة سندريلا باليه سندريلا المسرح الكبير الأوبرا المصرية قصة باليه سندريلا

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

بالأحمر النارى.. منى زكى تتألق فى أسبوع الموضة بباريس

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور