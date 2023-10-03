لمدة 4 ليال.. باليه الأوبرا يروى قصة «سندريلا» على المسرح الكبير

تستعد فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني، أرمينيا كامل، لتقديم العرض العالمي الكلاسيكي الشهير باليه "سندريلا" للموسيقار بروكوفييف، بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة، قيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، على مدار 4 ليال، تبدأ في الثامنة والنصف مساء الخميس، الجمعة، الأحد، الإثنين 12، 13، 15، 16 أكتوبر الجارى، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

قصة باليه سندريلا

يحكى قصة الباليه حول الفتاة سندريلا التي تعيش مع زوجة أبيها الشريرة وابنتيها الدميمتين ويقوم الأمير الحاكم بالإعداد لحفل ضخم يدعو فيه كل سكان المملكة لاختيار زوجة جميله تشاركه الحياة فتقرر زوجة الأب حضور الاحتفال مع ابنتيها ومنع سندريلا من الذهاب إلى القصر بحجة عدم امتلاكها ثياب لائقة بهذه المناسبة ثم تظهر الجنية الطيبة لتمكن سندريلا من لقاء الأمير الذي يغرم بها دون أن يكتشف شخصيتها وتضطر سندريلا للهرب في التوقيت الذي حددته الجنية فيبدأ الأمير في البحث عن محبوبته وتتوالى الأحداث .

شروط حضور الحفل

تتفتح الأبواب لدخول الجمهور للمسرح في الساعة 7 والنصف مساء، على أن ينطلق الحفل بعدها بحوالى ساعة.

ـ غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

ـ الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء الشورت".

ـ الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ـ الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ـ ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

باليه سندريلا

جدير بالذكر أن باليه سندريلا يعد أحد أهم وأشهر عروض الباليه الكلاسيكية العالمية التي لاقت قبولا وانتشاراً جماهيرياً كبيراً، وكتب قصته نيكـولاي فولكوف مستلهماً حكاية الجنية لـ "تشارلز بيرالت"، وانتهى بروكوفيف من وضع موسيقاه عام 1944 وعرض لأول مرة على مسرح البولشوي عام 1945.