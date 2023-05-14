4 ليالِ لباليه كارمينا بورانا وأوركسترا القاهرة على المسرح الكبير بالأوبرا (صور)

تستعد فرقة باليه أوبرا القاهرة، لتقديم عرضى كارمينا بورانا، ورقصات نلتقى بها، وذلك بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة أحمد فرج، وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب مينا حنا، ومن إخراج ارمينيا كامل، وذلك لمدة أربعة ليالى تبدأ فى الثامنة مساء الخميس، الجمعة، الأحد، الاتنين 18، 19، 21، 22 على المسرح الكبير، ضمن العروض المميزة التى تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

باليه كارمينا بورانا تصميم الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وتييري مالاندين ومستلهم من الانشودة الشهيرة التى تحمل نفس الاسم للموسيقار الألمانى كارل أورف ويجسد صراعات وتناقضات الحياة المتمثلة فى الخير والشر والحب والكراهية والسعادة والألم وتتمحور الفكرة حول دوران عجلة القدر التى تتحكم فيها "فورتونا" ربة الأقدار ففي كل مشهد تتحرك العجلة تتحول البهجة إلى حزن وينقلب الامل إلى مرارة والعكس.

أما باليه رقصات نلتقى بها تصميم تيرى مالاندين وموسيقى الألمانى الشهير يوهان برامز ويجمع بين الطابع الكلاسيكى والحديث ويتميز بالإبهار الحركى والبصرى ويدور حول مجموعة من العلاقات الطريفة بين أربعة شباب وأربعة فتيات يحاول كل منهم التعرف على الآخر ويبرز بعض الطبائع النفسية لأبطال العرض والتى تنوعت بين الخجل، التردد، الغرور، التهور والجدية.

يذكر أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، بدأت تقديم عروضها خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا ، فرنسا وتونس، أصبحت أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 تحت إشراف المدير الفنى الدكتور عبد المنعم كامل الذى أضاف ليبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقو الربي، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها.