الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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سياسي

محمد سعيد الدابى: حصلنا على موافقة نهائية لإقامة محطة تحلية مياه فى سفاجا

النائب محمد سعيد
النائب محمد سعيد الدابى

قال النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة البحر الأحمر، إنه حصل على موافقة لمحطة تحلية مياه جديدة في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وسيتم اليوم بدء أعمال الحفر لمحطة تحلية المياه بسفاجا بسعة 10 آلاف متر مكعب وذلك لخدمة الأهالي وسد عجز المياه المتواصل في المدينة.

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وأوضح الدابي أن القرار تم الوصول إليه بعد سعي دائم ومستمر منذ انتخابنا وتقديم العديد من الخطابات واقتراح برغبة في مجلس الشيوخ والتعاون مع الهيئة البرلمانية في محافظة البحر الأحمر ومتابعة الطلبات والردود مع وزارتي الإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة وتخصيص الأرض والدراسات التصميمية والمالية للمحطة.

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وأشار الدابي إلى أن محطة تحلية المياه تعد بمثابة حلم تمنينا كثيرا أن يصبح حقيقة وقد وفقنا الله في إتمامه بفضل جهود الكثير من المسئولين، مقدما الشكر للواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، واللواء أركان حرب ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، على دعمه وتفهمه للموقف وشرح موقف المدينة مع نقص المياه لجميع الوزارات أثناء عمل الدراسات المطلوبة لاتخاذ القرار.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أنه يتمنى التوفيق والسداد ويأمل أن تنتهي أعمال المحطة في أسرع وقت ممكن لتبدأ المدينة بالاستفادة من خدماتها في توفير المياه للمواطنين.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبق وتفقد مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر الجديدة بمدينة طابا، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بوزارة الإسكان، واستمع إلى شرح من اللواء تامر زاهر، مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، الذي أوضح أن المحطة تصل نسبة تنفيذها إلى 80%، ومن المخطط ان تعمل بطاقة 5 آلاف م3/ يوم.

النائب محمد سعيد الدابي الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ محطة تحلية مياه سفاجا البحر الاحمر

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