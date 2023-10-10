الدورة 32.. تفاصيل إطلاق "المؤتمر العلمي" المصاحب لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية

فى إطار الاستعدادات والتجهيزات النهائية لإطلاق فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ32، المهداه لروح فنان الشعب سيد درويش، وتقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبرئاسة الدكتور خالد داغر، ويديرها المايسترو هانى فرحات، يبحث عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومحبي الموسيقى العربية عن "المؤتمر العلمي" المصاحب لفعاليات المهرجان وأهميته وهو ما ترصده اليكم "الدستور" بالتفصيل عن مؤسسه الباحث محمود الحفني وكيفية انطلاقته الأولى التى كانت منذ 91 عاما وتحديدا فى عام 1932، كما ننشر كافة تفاصيل المؤتمر العلمي المصاحب للدورة الجديدة للمهرجان.

التفاصيل الكاملة لميلاد "المؤتمر العلمي" المصاحب لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية

عام 1932 قرر الباحث الموسيقي محمود أحمد الحفني، والرائد الأول للتعليم الموسيقى فى مصر، إطلاق أول مؤتمر علمي للحفاظ على الموسيقى العربية، تحت رعاية الملك فؤاد الأول، بمعهد الموسيقى العربية، والموجود حاليا باسم مسرح محمد عبد الوهاب بشارع رمسيس، وضم حينذاك المؤتمر موسيقيين من مصر والشام وتركيا وبعض المندوبين الأوروبيين.

التحق محمود الحفنى بكلية الطب بناء على رغبة والده، وعندما اندلعت ثورة 1919، شارك فى المظاهرات ضد الإحتلال الإنجليزى، ولحن أغانى أبرزها "ياعم حمزة إحنا التلامذة"، ثم تم اعتقاله فى سجن القلعة، وفى عام 1920 قرر والده سفره لاستكمال دراسته الطب فى برلين، إلا أنه درس أيضا الموسيقى، وحصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه وكان عنوان رسالته "ابن سينا وتصانيفه الموسيقية".

وفى عام 1930، عاد محمود الحفنى، من البعثة، وعمل مفتشا للموسيقى فى التربية والتعليم، ثم مسئولا عن التربية الموسيقية برمتها فى العلام الحكومى، وترأس تحرير مجلة الموسيقى التى أصدرها المعهد الملكى للموسيقا العربية، ثم أصدرالمجلة الموسيقية على نفقته الخاصة، كما أصدر مجلة الموسيقى والمسرح، حتى اصبح أحد أهم مؤسسى المجمع العربى للموسيقى.

محمود الحفنى هو والد الدكتورة رتيبة الحفنى، التى تعد أحد العلامات البارزة فى مجال الموسيقى العربية، خاصة انها عشقت الموسيقى منذ نعومة اظافرها حتى أصبحت سوبرانو أوبرالية عالمية، ووشغلت منصب عميدة معهد الموسيقى العربية، وجاءت رتيبة الحفني لتعيد إحياء المهرجان من جديد، وإقامة أولى دوراته عام 1992، فى عهد الدكتور الراحل ناصر الأنصاري رئيس دار الأوبرا المصرية آنذاك وعهد الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، ومن وقتها أصبح إحدى أهم أيقونات المحافل الفنية المصرية التى تحظى باهتمام خاص من وزارة الثقافة، ونجوم ورموز الطرب من مصر والوطن العربى بأكمله، وبعد رحيل الدكتورة رتيبة الحفني، سعى القائمين على إدارة المهرجان طوال هذه السنوات لتنفيذ وصيتها من أجل الحفاظ على الريادة الفنية والموسيقى العربية، فكانت أولى وصايا دكتورة رتيبة الحفني التي صرحت بها نجلتها دكتورة «علا الحفنى» هى الاهتمام بمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية التى كانت دائمًا تقول عنه "ابني البكري".

وهذا العام تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفل استقبال للمشاركين في المؤتمر العلمي المصاحب لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ32، التى تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى وبرئاسة الدكتور خالد داغر، ويديره المايسترو هانى فرحات، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر علي المسرح الصغير، بحضور الباحثين الضيوف ومقرري الجلسات العلمية.

ومن المقر أن تقام أولى جلسات المؤتمر العلمي، فى تمام العاشرة صباح اليوم التالي السبت الموافق 21 اكتوبر الجارى، وتتواصل يوميا حتى الاربعاء 25 اكتوبر على المسرح الصغير.

4 محاور يناقشها المؤتمر و3 جوائز للفائزين

ويناقش المؤتمر العلمى هذا العام موضوع الموسيقى العربية تنوع وثراء من خلال 4 محاور وهي الموسيقى العربية التقليدية وتنوع روافدها الثقافية، الأغنية العربية المعاصرة.. مصادر موسيقية متنوعة، الموسيقى الشعبية في العالم العربي.. تنوع ثقافي ثرى، الإبداع الموسيقى الفنى المعاصر واستلهام الموسيقى العربية في العالم العربي وخارجه، بالاضافة الى المسابقة المصاحبة التى تضم ثلاثة اقسام الاول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص للغناء العربى للشباب من سن 18 حتى 40 عام.

وفى سياق متصل تم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي 135 الف جنيه ويشترط على المتسابق اداء احد اعمال خالد الذكر سيد درويش واخر من اختياره، اما القسم الثانى تم تخصيصه للعزف المرتجل على الات ( القانون، العود، الكمان، الناى، التشيللو ) واشترط ان يكون عمر المتقدم من 18 حتى 45 عام وان يقوم باداء ارتجال حر وتصل مجموع جوائزه الى 135 الف جنيه تمنح لثلاثة فائزين، اما القسم الثالث خصص للتوزيع الموسيقى الاوركسترالى واتيح الاشتراك به لجميع الاعمار على ان يقوم المتسابق بتقديم توزيع اوركسترالى لاحدى مؤلفات الموسيقار سيد درويش وتم رصد مبلغ 120 الف جنيه كجائزة للعمل للفائز والذى يتم عزفه فى ختام الفعاليات، بالاضافة الى معرض لفنون الخط العربى للفنان خليفة الشيمى يقام فى الفترة من 20 حتى 30 اكتوبر.

من هم الباحثين ومقررين جلسات المؤتمر العلمي

يشارك في المؤتمر العلمي 61 شخصية منهم 46 باحث و10 مقررين لإدارة الجلسات و5 مبدعين لتجارب فنية.

الباحثين هم عبد العزيز بن عبد الجليل (المغرب)، أحمد عبد الله دعوب (ليبيا)، الدكتور محمد غوانمة (الاردن )، الدكتور عدنان خلف ساهي (العراق)، الدكتور محمد أحمد جمال (البحرين)، الدكتور فيصل خليفة العربيد (الكويت)، ناصر محمد الناعبي (عمان)، ليلى خليل ( لبنان)، الدكتور حبيب ظاهر العباس (مصر )، الدكتور معتصم عديلة (فلسطين)، الدكتورة أحلام أكبر (الكويت )، الدكتور محمد واصف (الاردن)، الدكتور محمد جاسم محمد حسن جمال (الكويت)، الدكتور خالد القلاف (الكويت)، الدكتورة مها العربي (مصر )، الدكتور محمد سيف الدين علي التجاني (السودان)، الدكتور أحمد عبد الحميد عبد الخالق (الكويت)، دكتور الاب يوسف طنوس (لبنان)، الدكتور نبيل عبد العزيز (المغرب)، الدكتور نبيل الدراس (الاردن)، الدكتور عماد الغدامسي (تونس )، الدكتورة ميليسا سكوت (امريكا)، الدكتور وسيم عبدالمنصف (تونس)،الاستاذ محسن عبد الملك (تونس)، الاستاذ فريد بن عمر ( تونس)، الاستاذ كيرا واتس (امريكا)، الدكتور احمد الواصل (السعودية)، الدكتور ميشال شمالي (لبنان)، الدكتور اشرف عبدالرحمن (مصر)، الدكتور عبد المنعم بن حامد (ليبيا)، الاستاذة هبه محمد معين ترجمان (سوريا)، الدكتور محمد المصمودي (تونس)، حاج محمد الحبيب (الجزائر)، الدكتور لواتي فاطمة (الجزائر)، الدكتور مروان فوزي (مصر)، الدكتور حلمي بنصير (تونس)، الدكتور هاني يونس سليم الخطيب (الاردن)، الدكتور عصام الجودر (البحرين)، الدكتور كمال يوسف (السودان)، وجدى أبو ذياب (لبنان)، الدكتور بديع الحاج (لبنان)، الدكتور بلال الشيخ (مصر)، طارق سالم العسكر (الكويت)، رعد نائل الزبن (الأردن)، الدكتور إيهاب صبرى (مصر)، الدكتورة ثناء الحلوة (لبنان)،

أما مقرروا الجلسات هم الدكتورة رشا طموم، الدكتور عصام الملاح (مصر /المانيا)، الدكتور محمد شبانة (مصر)، الاب طنوس يوسف طنوس (لبنان)، الدكتور هشام شرف (العراق)، الدكتور كفاح فاخوري (لبنان)، عبد العزيز بن عبد الجليل (المغرب)، شيرين عبد اللطيف (مصر)، الدكتور كمال يوسف (السودان)، الدكتور نبيل الدراس (مصر).

5 تجارب فنية مصاحبة للمؤتمر العلمي

يصاحب المؤتمر العلمى استعراض لعدد 5 من التجارب الفنية المتنوعة تقام على التوالى نزهة النفوس لـ نانسى منير (مصر) فى السابعة مساء السبت 21 اكتوبر علي معهد الموسيقي العربية، وعلي المسرح الصغير غناء اكابيلا لتراث الموسيقى الغربية بشكل بوليفونى لـ الدكتور نبيل عبد العزيز (المغرب) فى السادسة مساء الاحد 22 اكتوبر، بيت الموسيقى النجدة الشعبية لـ الدكتور هياف ياسين ومنى زريق ( لبنان) فى السادسة مساء الاثنين 23 اكتوبر، موسيقى الطرب فى عصر الذكاء الاصطناعى الدكتور فادى غوانمة (الاردن) فى الخامسة مساء الثلاثاء 24 اكتوبر، الجيتار بين الموسيقى العربية وموسيقى الفلامنجو لـ على خطاب (مصر) فى السادسة مساء الاربعاء 25 اكتوبر.