"النقل": 25 مليار جنيه تعويضات المرحلة الأولى من تطوير "الدائري"

أجرى اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، جولة بالطريق الدائرى بعد تطويره، حيث أوضح أن تكاليف المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري 12 مليار جنيه تقريبا، والقطاع المتبقي من الطريق الزراعي حتى الطريق الصحراوي تتكلف تقريبا 25 مليار جنيه.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، خلال الجولة، أن المسافة المتبقية من الطريق الدائري 34 كم وتستغرق تطويرها عامين ماليين حتى الانتهاء وتشمل كباري عملاقة بيتم تنفيذها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تكلفة نزع الملكية فى المرحلة الأولى 25 مليار جنيه، شملت 2200 عقار، لافتا إلى أنه جارى حصر عقارات نزع عقارات المرحلة الثانية.

وأكد مصطفى أن تعويضات نزع الملكية تتضمن شقين، الأول تعويض اجتماعي للسكان لشاغل الوحدة ليوفر بديلا سكنيا، وإذا كان مالكا استكمال تعويضهم عن طريق هيئة المساحة.

تفاصيل شبكة الطرق في مصر

يذكر أنه في عام 2014 كانت شبكة الطرق والكباري بطول 23.5 كم، وعدد 38 كوبري نيل، و1500 كوبري / نفق، و125 ألف كم طرق محلية، وبحلول عام 2023 تم إنشاء 7 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30.5 ألف كم وتطوير 10 آلاف كم من الشبكة الحالية، وإنشاء 13 محورا جديدا لتصبح المحاور 51 محورا، وتم إنشاء 935 كوبري ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري/ نفق، ورفع كفاءة 41 ألف كم الطرق المحلية ومبادرة حياه كريمة، بتكلفة 530 مليار جنيه، أما عن خطة 2030 فسيتم إنشاء 3 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول الشبكة 33.5 ألف كم، وتطوير 4 آلاف كم من الشبكة الحالية ليصبح الإجمالى 14 الف كم، وإنشاء 21 محورا جديدا لتصبح المحاور 72 محورا، وإنشاء 365 كوبري ليصبح عدد الكباري 2800 كوبري / نفق، ورفع كفاءة 34 ألف كم الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة.

أما عن مشروعات محاور النيل، فكانت هناك تعليمات مشددة من الرئيس في عام 2014 بشأن تقليل المسافات بين محاور النيل إلي 25 كم، وذلك لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط.