الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

المزاج المنخفض المستمر.. علامات تحذيرية للاضطراب العاطفي الموسمي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الاضطراب العاطفي الموسمي، المعروف أيضًا باسم اكتئاب الشتاء، هو نوع من الاكتئاب الذي يأتي بنمط موسمي، ويلاحظ أنه في فصل الشتاء تكون أعراضه في ذروتها، فإنه  ليس مجرد شكل من أشكال الحزن، بل حالة قابلة للعلاج. 

يؤثر الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) على كثيرين منا عندما تصبح ساعات النهار أقل، ويصبح ضوء الشمس نادرًا، فالاضطراب العاطفي الموسمي أكثر من مجرد "كآبة الشتاء"؛ "إنه حالة حقيقية قابلة للعلاج وتؤثر على مستويات المزاج والطاقة.

 أعراض الاضطراب الموسمي:

المزاج المنخفض المستمر: خاصة خلال الوقت الذي يبدأ فيه الموسم بالتغير ويكون هناك برودة في الهواء، يمكن أن يكون المزاج المنخفض المستمر مؤشرًا على الاضطراب العاطفي الموسمي.

فقدان الاهتمام: عادةً ما يكون العثور على المتعة في الأشياء التي استمتعنا بها في وقت ما غائبًا. نحن نكافح للعثور على الاهتمام والمتعة في الأشياء والأنشطة.

انخفاض الطاقة: نشعر باستمرار بالتعب والإرهاق، ونكافح من أجل إكمال المهام البسيطة بأنفسنا.

أنماط النوم: يمكن أن يؤدي الاضطراب العاطفي الموسمي إلى تغييرات كبيرة في أنماط النوم. يمكن أن يشمل الأرق أو النوم الزائد أيضًا.

تغيرات في الوزن: من الملاحظ أن الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي يواجهون تغيرات كبيرة في الشهية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل حاد أو زيادة الوزن.

الانسحاب الاجتماعي: غالبًا ما ننعزل عن الأنشطة والعلاقات الاجتماعية، بسبب الخوف من مواجهة الناس.

انعدام القيمة: غالبًا ما نشعر بموجة من الشعور بالذنب وانعدام القيمة، مما يؤدي إلى انتقاد الذات بشكل أكثر قسوة وانخفاض الشعور بالذات.

صعوبة التركيز: نواجه صعوبة في التركيز على المهام وغالبًا ما نتعامل مع التشتت والتردد.

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