الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يشهد عرضًا لوحدات المهام الخاصة فى حفل كلية الشرطة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أدى الطلبة والطالبات خريجو كلية الشرطة لدفعة 2023، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض وحدات المهام الخاصة، حيث تستخدم تلك القوات في المواقف الأمنية التي تستوجب سرعة التعامل ودقة التنفيذ.

ووحدات المهام الخاصة هي وحدات على درجة عالية من التدريب، ومزودة بأحدث المعدات والمركبات التي تمكنها من إحكام السيطرة الأمنية الكاملة.

عرض لمجموعة قتالية من طالبات الكلية

ويأتي ضمن العرض العسكري مجموعة من اللانشات التي تستخدم في الدوريات والمناورات وأعمال البحث والإنقاذ السريع، حيث تمتاز بخفة الحركة وسهولة النقل، كما عبرت مجموعة قتالية من طالبات الكلية مستقلين أنواع مركبات مختلفة المستخدمة بجهاز الشرطة، كسيارة الدورية والجيب والدودج رام رباعية الدفع، يظهرن أوضاع الرماية غير النمطية متأهبات لحمل الأمانة وأداء الرسالة.

سيارة معاونة الاقتحام كاملة التدريع بأيادٍ مصرية بالكامل

فيما انضمت سيارة "السمر بان" التي تستخدم في أعمال الحراسات الخاصة ومرافقة الوفود الرسمية والشخصيات الهامة، بجانب مدرعة "الفور باد" المزودة بمنصة إطلاق نيران وأجهزة رؤية ليلية، وسيارة الاقتحام متعددة المهام، بالإضافة إلى سيارة معاونة الاقتحام كاملة التدريع المنضمة حديثًا لقوات المهام الخاصة، حيث تم تجهيزها بالكامل محليًا بأيادٍ مصرية على أيدي خبراء وفنيين من وزارة الداخلية تستخدم في أعمال الاقتحام في الأراضي الواسعة، تحمل تدريعًا بعرض 4 أمتار ونصف، ويمكن اتساعه لعرض 9 أمتار ونصف، ومزودة بمزاغل لإطلاق النيران، ومجهزة بأربعة كاميرات بينها كاميرا أمامية في المنتصف تحقق رؤية 360 درجة.

كلية الشرطة لدفعة 2023 السيسي العرض العسكري سيارة السمر بان مدرعة الفور باد سيارة معاونة الاقتحام كاملة التدريع وحدات المهام الخاصة

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