الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عروض الباركور فى احتفالية الشرطة.. لياقة عالية وأداء مبهر (فيديو)

طلاب كلية الشرطة
طلاب كلية الشرطة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أداء مجموعة من طلاب كلية الشرطة عروض رياضة الباركور الفرنسية الأصل، حيث تم تطويع هذه الرياضة لخدمة العمل الأمني وتدريب الطلبة عليها.

وشملت العروض مهارات التسلق على الجدران التي تمكن من عمليات الاقتحام، إضافة إلى قفزات خطرة من أعلى مجسم بارتفاعات تبلغ 5 أمتار، وهو ما يعكس اللياقة البدنية التي وصل إليها أبناء الكلية.

ويتمثل الهدف من تمرين الطلاب على رياضة الباركور فى تخطي وتجاوز الأخطار اللحظية التي تتطلب أقل وقت، وأقل جهد، فقد حرصت كلية الشرطة على تدريب الطالبات ليكنّ على قدر عالٍ من الكفاءة والقدرة والقوة، متسلحات بالعلم والمعرفة، واضعات الواجب هدفًا وغاية.

الرئيس السيسي السيسي عروض رياضة الباركور طلاب كلية الشرطة دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لعام 2023 تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة يقدمون الباركور

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