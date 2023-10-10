عروض الباركور فى احتفالية الشرطة.. لياقة عالية وأداء مبهر (فيديو)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أداء مجموعة من طلاب كلية الشرطة عروض رياضة الباركور الفرنسية الأصل، حيث تم تطويع هذه الرياضة لخدمة العمل الأمني وتدريب الطلبة عليها.

وشملت العروض مهارات التسلق على الجدران التي تمكن من عمليات الاقتحام، إضافة إلى قفزات خطرة من أعلى مجسم بارتفاعات تبلغ 5 أمتار، وهو ما يعكس اللياقة البدنية التي وصل إليها أبناء الكلية.

ويتمثل الهدف من تمرين الطلاب على رياضة الباركور فى تخطي وتجاوز الأخطار اللحظية التي تتطلب أقل وقت، وأقل جهد، فقد حرصت كلية الشرطة على تدريب الطالبات ليكنّ على قدر عالٍ من الكفاءة والقدرة والقوة، متسلحات بالعلم والمعرفة، واضعات الواجب هدفًا وغاية.