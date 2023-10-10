الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تدشين تجمع نسوى فى أمريكا لدعم الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

قالت إيمان وهمان، الناشطة المصرية في العمل العام، عضو حملة "مواطن لدعم مصر" في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ومن منطلق الدور المهم الذي تلعبه المرأة المصرية في الداخل والخارج على حد سواء، فإننا قمنا، في إطار عمل حملة “مواطن لدعم مصر”، بإنشاء تجمع نسوي مصري في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة. 

وأضافت وهمان" في بيان لها أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي إحدى أهم الأحداث ليس في مصر بحسب بل على مستوى المنطقة والمستوى الدولي كذلك، ولأننا نقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وندرك حجم المؤامرة على مصر ولأننا كذلك نؤمن إيمانا راسخا بأن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة فإن التجمع النسوي المصري بالولايات المتحدة الأمريكية كان وليد هذه اللحظة التاريخية، حيث جاء تكوين التجمع كجزء من عمل حملة مواطن لدعم مصر بعد التنسيق مع مسؤول الحملة في الخارج السيد نصر مطر، وذلك بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة وبناء درع من سيدات مصر الوطنيات للدفاع عن الدولة المصرية مستقبلا، حيث أن التجمع سيستمر بعد النجاح الساحق الذي نتوقعه للسيد الرئيس، ليدافع عن قضايا مصر. وأكدت أنهن جميعا على تواصل مستمر في كل الولايات لتنسيق العمل فيما بينهن.

وذكرت وهمان أن التجمع النسوي يضم إيمان وهمان، هدى الدسوقي، جاكلين سعد، يسرية سالم، هالة سالم، منى طه، راندا العوضي، منال خضر، ليلى سعيد، نادية سعد، إنجي كمال، فتحية الشامي، مها عطعوط، عفاف دسوقي دورس، أميرة لطفي، سامية السيد، عبير العبسي، رشا محمد، إيمان فرغلي، سحر السيد، هناء سالم، وردة بخيت، وفاء مدكور، سناء منعم، دينا الحبيبي، ديدي حسين، حسناء طه، زينب أباظة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، علي أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج مصر أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام 8، 9، 10 يناير 2024.
 

إيمان وهمان الناشطة المصرية مواطن لدعم مصر الولايات المتحدة الامريكية الدولة المصرية مصر

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تتواصل مع سفير مصر فى تل أبيب لإجلاء 30 مصريًا

رئيس "الوطنية للانتخابات" يستقبل وزيرة الهجرة لبحث آليات تصويت المصريين فى الخارج

أعضاء الاتحاد العام للمصريين بأوغندا يؤكدون دعمهم للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

مسئولة بوزارة الثقافة الفرنسية: رأى مصر فى القضية الفلسطينية ثابت

مساعد وزيرة الهجرة يشارك في الدورة 14 من المؤتمر الإفريقي لصاحبات الأعمال

أبناء الجالية المصرية بفرنسا يحتفلون بذكرى أكتوبر ويدعمون «السيسى» فى الانتخابات الرئاسية

"خطة النواب" توافق على إحالة مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج للجلسة العامة

وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.. موعد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة