تدشين تجمع نسوى فى أمريكا لدعم الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة

قالت إيمان وهمان، الناشطة المصرية في العمل العام، عضو حملة "مواطن لدعم مصر" في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ومن منطلق الدور المهم الذي تلعبه المرأة المصرية في الداخل والخارج على حد سواء، فإننا قمنا، في إطار عمل حملة “مواطن لدعم مصر”، بإنشاء تجمع نسوي مصري في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة.

وأضافت وهمان" في بيان لها أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي إحدى أهم الأحداث ليس في مصر بحسب بل على مستوى المنطقة والمستوى الدولي كذلك، ولأننا نقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وندرك حجم المؤامرة على مصر ولأننا كذلك نؤمن إيمانا راسخا بأن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة فإن التجمع النسوي المصري بالولايات المتحدة الأمريكية كان وليد هذه اللحظة التاريخية، حيث جاء تكوين التجمع كجزء من عمل حملة مواطن لدعم مصر بعد التنسيق مع مسؤول الحملة في الخارج السيد نصر مطر، وذلك بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة وبناء درع من سيدات مصر الوطنيات للدفاع عن الدولة المصرية مستقبلا، حيث أن التجمع سيستمر بعد النجاح الساحق الذي نتوقعه للسيد الرئيس، ليدافع عن قضايا مصر. وأكدت أنهن جميعا على تواصل مستمر في كل الولايات لتنسيق العمل فيما بينهن.

وذكرت وهمان أن التجمع النسوي يضم إيمان وهمان، هدى الدسوقي، جاكلين سعد، يسرية سالم، هالة سالم، منى طه، راندا العوضي، منال خضر، ليلى سعيد، نادية سعد، إنجي كمال، فتحية الشامي، مها عطعوط، عفاف دسوقي دورس، أميرة لطفي، سامية السيد، عبير العبسي، رشا محمد، إيمان فرغلي، سحر السيد، هناء سالم، وردة بخيت، وفاء مدكور، سناء منعم، دينا الحبيبي، ديدي حسين، حسناء طه، زينب أباظة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، علي أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج مصر أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام 8، 9، 10 يناير 2024.

