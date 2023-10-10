الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تستكمل بقية المحافظات اليوم إعلان أسماء المعلمين الناجحين فى مسابقة 20 ألف معلم، واجتازوا الاختبارات.

وشدد المصدر على أن المحافظات التي تعلن النتائج اليوم هي الإسكندرية ومحافظات الصعيد، وبهذا ستكون أعلنت النتيجة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

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بوابة الوظائف الحكومية للتربية والتعليم.. تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثالثة

توقيع قرار التعاقد مع المعلمين الجدد 

وكان قد وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار التعاقد مع المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى، وذلك استعدادًا لبدء تسكينهم وتسلمهم العمل منتصف الأسبوع الجاري، وفقًا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وكان قد استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تفقدا سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

إعلان نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بـ4 محافظات جديدة فى هذا الموعد

وأشاد وزير التريبة والتعليم بالدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد وهي المهنة السامية التي تسهم في تشكيل وعي وفكر ثروتنا من الموارد البشرية.

وأكد الوزير أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

اجتازوا الاختبارات المعلمين الناجحين فى مسابقة 20 ألف معلم المركزي للتنظيم والإدارة معلم مساعد مسابقة شغل 30 ألف وظيفة

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