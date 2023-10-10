الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 1492 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة  الداخلية  عدة حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الــ24 ساعة، حيث قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (27) قضية سلاح نارى بإجمالى عدد (51) قطعة سلاح.. عبارة عن (15 بندقية آلية – 12 بندقية خرطوش – 24 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهما لــ 22 منهم معلومات جنائية")

ضبط عدد (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (9 متهمين لـ "7 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (670) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (7) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6.750 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") وكذا ضبط (فرد محلى وطلقة لذات العيار) بحوزة (7 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (822) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9.500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (5 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) بحوزة (7 متهمين لـ "5 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية قطاع الأمن العام مديرية امن أسيوط مديرية أمن أسوان

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