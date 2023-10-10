الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات مكبرة لمكافحة المخدرات بالمحافظات

حملات مكبرة
حملات مكبرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن البحيرة

ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بنطاق..وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام– عدد من الأقراص المخدرة –بندقية آلية- بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات النارية و2 خزينة– سلاح أبيض "سكين").

مركز شرطة أبوحماد بالشرقية

ضبط (عاطلَين) وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش").

مديرية أمن سوهاج

ضبط (عاملَين "لهما معلومات جنائية") بنطاق..وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6،015 كيلو جرام- عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض).

مركز شرطة منوف بالمنوفية

ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،100 كيلو جرام– فرد محلى وطلقة لذات العيار- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (عنصر "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" وزنت 1،250 كيلو جرام – فرد محلى وطلقتين لذات العيار).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (سائق "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام).

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية")  وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام- عدد 21 أمبول لعقار الكتامين المخدر – ميزان حساس).

مديرية أمن شمال سيناء

ضبط (عاطلَين) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13،500 كيلو جرام)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية المواد المخدرة مديرية أمن البحيرة

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