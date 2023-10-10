رئيس أكاديمية الشرطة: تخرج 1203 طلاب بنسب نجاح 94%

قال اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، إن حفل اليوم يشهد تخريج 1203 من طلاب كلية الشرطة بنظام الـ4 سنوات بنسبة نجاح 98.93%.

جاء ذلك في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكلية والأكاديمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

تخرج 1274 من طلاب الكلية الحاصلين على ليسانس الحقوق

وأوضح اللواء هاني أبوالمكارم تخرج 1274 من طلاب الكلية الحاصلين على ليسانس الحقوق بنسبة نجاح 100%، وجميعهم حصلوا على درجة الماجستير خلال الدراسة بالكلية، وتخريج 145 طالبة من الحاصلات على شهادتي الليسانس في الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية بنظام العامين الدراسيين، بنسبة نجاح 100%، وحصلن على الماجستير.

وأضاف أنه تم تخريج 409 من الضباط المتخصصين بنسبة نجاح 99.75%، حصلوا جميعًا على دبلوم إدارة الأزمات والكوارث، وتخريج 19 من رعايا الدول الإفريقية.



كما شهد الرئيس السيسي تشكيل التدخلات لقائدي الدراجات الهوائية، ويستعد الطلاب لأداء تشكيلات متعددة تبرز مدى اللياقة العالية الذي يتمتع به الطلاب.