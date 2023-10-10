الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس أكاديمية الشرطة: تخرج 1203 طلاب بنسب نجاح 94%

رئيس أكاديمية الشرطة
رئيس أكاديمية الشرطة

قال اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، إن حفل اليوم يشهد تخريج 1203 من طلاب كلية الشرطة بنظام الـ4 سنوات بنسبة نجاح 98.93%.

جاء ذلك في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكلية والأكاديمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

تخرج 1274 من طلاب الكلية الحاصلين على ليسانس الحقوق

وأوضح اللواء هاني أبوالمكارم تخرج 1274 من طلاب الكلية الحاصلين على ليسانس الحقوق بنسبة نجاح 100%، وجميعهم حصلوا على درجة الماجستير خلال الدراسة بالكلية، وتخريج 145 طالبة من الحاصلات على شهادتي الليسانس في الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية بنظام العامين الدراسيين، بنسبة نجاح 100%، وحصلن على الماجستير.

وأضاف أنه تم تخريج 409 من الضباط المتخصصين بنسبة نجاح 99.75%، حصلوا جميعًا على دبلوم إدارة الأزمات والكوارث، وتخريج 19 من رعايا الدول الإفريقية.

كما شهد الرئيس السيسي تشكيل التدخلات لقائدي الدراجات الهوائية، ويستعد الطلاب لأداء تشكيلات متعددة تبرز مدى اللياقة العالية الذي يتمتع به الطلاب. 

كاديمية الشرطة طلاب كلية الشرطة

مواد متعلقة

بمشاركة الشرطة النسائية.. عروض لياقة بدنية في حفل تخرج أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: نشهد هذا العام افتتاح مجمع ميادين التدريب الأمنى

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة