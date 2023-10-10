هل خبر انقطاع النت عن العالم 2023 صحيح؟

خبر انقطاع النت أصبح هو حديث الساعة على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك ومختلف محركات البحث لكشف حقيقة هذا الخبر المنتشر والمتداول منذ فترة والذي وفق الأخبار متوقع أن ينقطع غدًا الأربعاء 11 أكتوبر 2023 ما يثير ذهول الناس ورهبتهم بعد أن أصبح الإنترنت واقع مفروغ من وجوده في حياتنا اليومية.

هل خبر انقطاع النت صحيح 2023

يوضح هذا التقرير حقيقة السؤال المتداول عن خبر انقطاع النت صحيح أم لا في ظل الأخبار الكثيرة المنتشرة بانقطاعه والأخرى النافية للأمر دون تبيان حقيقة الأمر.

انتشر خبر انقطاع النت عن العالم أجمع بعد الحديث عن حدوث عاصفة شمسية والتي تحدث نتيجة تقاطع المجالات المغناطيسية الناتجة من حركة البلازما داخل جسم الشمس وهو أمر علمي بحت.

ولكن ما يهمنا في هذه العاصفة الشمسية هو الخبر المتداول معها عن حدوث انقطاع في الانترنت في العالم أجمع وارتداد العاصفة بصورة كارثية على مختلف مناحي الحياة وقطاعاتها الحيوية والإنتاجية.

ووفق تصريحات خبراء الفضاء فإن العواصف الشمسية التي يمكن حدوثها قد تهدد شبكات الاتصال بالانترنت لأشهر أو حتى سنوات وليس لعدة أيام فقط.

وفي بيان رسمي للوكالة الأمريكية لأبحاث الفضاء ناسا نفت صحة هذه الأخبار المنتشرة عن انقطاع النت عن العالم يوم 11 أكتوبر 2023 كما تزعم، مؤكدة أنها مجرد شائعات ليس أكثر ولا يجب أن ينساق وراءها المواطنين.

وفي نفس السياق، نفت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة والقائم دورها بضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة، الأخبار المنتشرة عن إنقطاع الإنترنت حول العالم يوم 11 أكتوبر 2023 وفق الشائعات المتداولة.

كثرة شائعات انقطاع النت

لم تك هذه المرة الأولى التي يحدث فيها أن تنتشر شائعات تثير الذعر عن انقطاع الانترنت عن العالم.

في شهر يونيو من العام الجاري 2023 انتشرت شائعة عن انقطاع الانترنت عن العالم أجمع والتي يمكن أن تحدث أيضا بسبب العاصفة الشمسية المرتقب حدوثها خلال هذا العقد مع التخوفات من تأثيرها على الانترنت حول العالم أجمع.

وفي أكتوبر لعام 2018 انتشرت العديد من الأخبار المحذرة من انقطاع الانترنت عن العالم لمدة 48 ساعة وانتشر الخبر بعد إعلان منظمة الآيكان العالمية المختصة بتوزيع وإدارة عناوين الأي بى بتغيير مفاتيح تشفير الإنترنت للمرة الأولى المنوط بها المساعدة على حماية نظام أسماء النطاقات على الإنترنت ولزيادة حماية الشبكة العنكبوتية من عمليات الاختراق والتهكير.