رئيس أكاديمية الشرطة فى حفل تخرج دفعة جديدة: نجدد العهد منشأ لحماة أمن مصر

قال اللواء هاني أبوالمكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، إنه في هذه المناسبة المضيئة التي تفيض بالمشاعر الوطنية لتخريج فتية أشداء تجيش صدورهم بمشاعر الولاء للوطن والفداء لأمنه واستقرار.

جاء ذلك في احتفال الأكاديمية بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال: "نشكر تشريفكم اليوم ونجدد العهد منشأ لحماة أمن مصر، وإعداد شباب واعي يسير على خطى الأسلاف العظام، لتبقى راية الأمن شامخة على مر العصور".

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل، مستهدفة غاية أساسية، وهي إعداد خريج متكامل يلقى رضا كل من يتعامل معه، مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلًا ومعيارًا وتحديًا وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.