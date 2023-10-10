الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التخطيط تعقد ورش عمل لتفعيل البرامج والأداء بالتعاون مع "المالية"

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل تفاعلية لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها، بحضور الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والأستاذ محمد السبكي، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء.

txt

"التخطيط" تفوز بجائزة دولية عن برنامج القيادة للتميز الحكومى


وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور موازنة البرامج والأداء في تحسين كفاءة الاستثمار العام، من خلال توجيه المخصصات المالية لتحقيق أهداف وبرامج محددة من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة وقابلة للقياس على مستوى المخرجات والنتائج والأثر التنموي، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وتفعيلًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

تفعيل خطط البرامج والأداء

واستعرض حلمي جهود وزارة التخطيط في تفعيل خطط البرامج والأداء خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه تم ميكنة منظومة خطط البرامج والأداء، للمرة الأولى، ودمجها ضمن متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للعام المالي (23/2024)، لافتًا إلى أنه تم دمج البرامج التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية لحوالي 60% من جهات الإسناد الفرعية الممولة من الموازنة العامة للدولة، وتم عقد حلقات نقاسية مع أكثر من 600 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة بهذه الجهات.

وفد من "التخطيط" يتابع معايير "القرية الخضراء" فى الغربية والمنوفية

تحقيق أهداف رؤية مصر 2030

واستعرض مساعد وزيرة التخطيط، الإطار العام لتصميم البرامج التنفيذية ومؤشرات أداء وزارة الموارد المائية والري، ودور الوزارة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، والنظام البيئي المتكامل والمستدام، والحوكمة والشراكات من خلال تعزيز التعاون الاقليمي والدولي، مؤكدًا على ضرورة تحقيق التكامل بين برامج ومشروعات وزارة المائية والري ورؤية مصر 2030 ومحاور استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، التي تتمثل في تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامات المياه، وتحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وتطرق حلمي إلى دور وزارة الري في تحقيق الاستدامة البيئية ومؤشرات قياس الأداء الواردة في دليل معايير الاستدامة البيئية، الذي أصدرته وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئية، والتي تتضمن تنمية الموارد المائية خاصة من المصادر غير التقليدية، ونشر الممارسات المستدامة ومكافحة تلوث الموارد المائية، متناولًا دور الوزارة في تحقيق برنامج عمل الحكومة ومؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية للوزارة.

وشدد حلمي على أهمية التخطيط المبني على الأدلة، وضرورة دمج معايير الاستدامة البيئية والنوع الاجتماعي في الخطط والبرامج الخاصة بكافة الجهات الحكومية، بما يتوافق مع توجهات الدولة في الوقت الحالي، منبهًا إلى ضرورة الانتقال من مؤشرات قياس الأداء على مستوى المخرجات إلى مؤشرات قياس الأثر الاستراتيجي للبرامج التنموية. 

يُشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت تعاونًا مكثفًا بين وزارة التخطيط والمالية لتفعيل موازنة البرامج والأداء، حيث تم تنظيم ورش عمل تفاعلية مع وزارات الثقافة والتموين والجهات التابعة لها وهيئة قناة السويس، استفاد منها أكثر من 100 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة في هذه الجهات.

وزارة التخطيط ورشه عمل الدكتورة هالة السعيد موازنة البرامج رؤية مصر قانون التخطيط

مواد متعلقة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

تفاصيل جهود البرلمان لاعتماد الموازنة العامة 2023-2024

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة