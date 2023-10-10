الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 24 ألف رأس أغنام فى الغربية

تحصين
تحصين

أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم  الثلاثاء، 23 ألف رأس أغنام على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية لتحصين الأغنام  والماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

المستهدف تحصينه

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة، من "الأغنام والماعز" يبلغ 41 ألفا و688 رأسا تقريبا.

ودعا أنور جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية  المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

وتحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية على 106 عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

مديرية الطب البيطرى بالغربية مرض طاعون المجترات الصغيرة وتسجيل الحيوانات منتهية الصلاحية شرطة البيئة والمسطحات

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