الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ثقافة العريش" تناقش دور المرأة الحدودية ومساهمتها فى الحفاظ على الموروث الثقافى

قصر ثقافة العريش
قصر ثقافة العريش

نظم قصر ثقافة العريش ندوة تحت عنوان  "دور المرأة الحدودية ومساهمتها في الحفاظ على الموروث الثقافي" للدكتورعصام عطية عبد الفتاح، وضمن فعاليات الملتقي الـ١٣ لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية المنعقد بمحافظة شمال سيناء. 

وجاءت الندوة بحضور الدكتور دينا هويدي المشرف المنفذ للملتقي، وأشرف المشرحاني مدير عام فرع  ثقافة شمال سيناء. 

وقال الدكتور عصام عطية  تلعب  المرأة دورًا مهمًا في المجتمعات الحدودية، حيث تتحمل مسؤوليات متعددة في الأسرة والمجتمع، بما في ذلك الحفاظ على الموروث الثقافي، وتواجه العديد من التحديات، إن دور المرأة في المجتمع لا يقل أهمية عن دور الرجل، فهي عضو مهم فيه، وهي العامل الأساسي في المجتمع. 

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قصر ثقافة العريش يشهد احتفالية ملتقى "أهل مصر" باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

 وناقش عطية سمات ومميزات المجتمعات الحدودية بدءا من الموقع الجغرافي للمحافظات الحدودية على الحدود مع الدول المجاورة لمصر، مما يعطيها أهمية استراتيجية خاصة، والتنوع البيئي: تتميز المحافظات الحدودية بتنوع تضاريسها ومكوناتها البيئية، مما يوفر فرصًا متعددة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية  وصولًا للتنوع ثقافي: تتميز المحافظات الحدودية بتنوع ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها، مما يعكس ثراء الحضارة المصرية، فمثلًا، تتميز محافظة الوادي الجديد بوجود قبائل بدوية تحافظ على عاداتها وتقاليدها الأصيلة، كما تتميز محافظة شمال سيناء بوجود ثقافة إسلامية وقبطية غنية.

وتناول "عطية" التحديات التي تواجه المحافظات الحدودية، والتي منها على سبيل المثال: البعد الجغرافي، والظروف البيئية الصعبة، البطالة والفقر وغيرها.

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غدًا.. قصور الثقافة تطلق الملتقى الـ 13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بشمال سيناء

ولفت "عطية" إلى أنه من أجل تنمية المحافظات الحدودية، يمكن اتخاذ مجموعة من الحلول المقترحة، منها:

- التركيز على التنمية الاقتصادية: من خلال توفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكن تحسين مستوى معيشة السكان في المحافظات الحدودية.

- الاهتمام بالتنمية الاجتماعية: من خلال توفير الخدمات الأساسية والتعليم والصحة، يمكن تحسين جودة الحياة في المحافظات الحدودية.

- تعزيز التكامل بين المحافظات الحدودية: من خلال التعاون بين المحافظات الحدودية، يمكن تحقيق تنمية مستدامة.

وناقش "عطية" إسهام المرأة في الحفاظ على الموروث الثقافية، وأكد على المشاركة في المناسبات الثقافية: حيث تشارك المرأة في المناسبات الثقافية، مثل الأعياد والمناسبات الدينية، حيث تؤدي الأدوار التقليدية، مثل الرقص والغناء والعزف على الآلات الموسيقية.

وتناول "عطية" التحديات  التي تواجه دور المرأة في المجتمعات الحدودية، والتي منها التقاليد والقيم الاجتماعية، والظروف البيئية الصعبة، والتمييز والتهميش الزواج المبكر، والعنف الأسري.

مشروع أهل مصر 

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، من خلال الدمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات، وهي مطروح، والوادي الجديد، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة، وذلك للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن.

قصر ثقافة العريش
قصر ثقافة العريش
قصر ثقافة العريش
قصر ثقافة العريش
قصر ثقافة العريش
قصر ثقافة العريش
قصر ثقافة العريش
قصر ثقافة العريش
قصر ثقافة العريش دور المرأة الحدودية ومساهمتها في الحفاظ الموروث الثقافي محافظة شمال سيناء الدكتور دينا هويدي

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