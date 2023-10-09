محمية الزرانيق تستقبل الملتقى الـ13 لثقافة وفنون المرأة الحدودية

استقبلت محمية الزرانيق بمحافظة شمال سيناء صباح اليوم الإثنين، وفود الملتقى الـ13 لثقافة وفنون المرأة الحدودية " الذى يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ويستمر حتى 13 أكتوبر الحالي، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات وهي مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة.

وبحضور الدكتور دينا هويدى المشرف التنفيذي على الملتقى، أشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.

قالت دينا هويدي المشرف التنفيذى للملتقى الـ ١٣ لفنون الفتاة والمرأة بمحافظة شمال سيناء، نحن أمام محمية طبيعية تعد واحدة من أهم وأبرز المحميات الطبيعية في العالم.

ومن جهته قال المهندس والباحث عماد السعيد المسؤول عن السلاحف البحرية بمحمية الزرانيق:" أن الزرانيق بأن اللهجة البدوية هي تداخل المياة مع التربة لتشكل قنوات، تعد واحدة من أجل الأماكن في شمال سيناء، وهي ثاني محمية أعلنت بعد محمية رأس محمد.

ولفت السعيد إلى أن المحميات الطبيعية عادة قد تكون في مناطق مختلفة مثل الغابات المتحجرة أو مناطق اثارية، وليست من الضرورة ان تكون محمية للطيور أوالنباتات فقط نباتات.

وأشار السعيد إلى أن دور المحمية هو في صون ما بها سواء نباتات أ طيور أو حوانات أو حتى اثار دور المحمية هي الصون، والقانون يجرم الصيد في تلك المناطق.

محميات طبيعية



وتابع السعيد أن الزرانيق تتبع الأراضي الرطبة والتي تعني أي جزء مسطح تغمره المياه ولفت إلى أن شبه جزيرة سيناء بها ما يزيد عن ٧ محميات طبيعية.



من جانبه، أشار المهندس خالد حسين مسؤول النباتات بمحمية الزرانيق إلى أن بيئتها علاجية، فالمحمية تحتوي على العديد من النباتات التي تستخدم في علاج العديد من الأمراض مثل آلام الأسنان وغيرها.

وأشار خالدي حسين إلى ان الغطاء النباتي لمنطقة الزرانيق تستخدمة الطيور في حالات كثيرة منها استخدامه كطعام أو استخدامه للاختباء.

شركة النصر للملاحات

قال المهندس اسلام عودة أحد العاملين بشركة بالنصر للملاحات ملاحة سبيكة أنها تعد تاني شركة بعد المكس، من أكبر وأنقى وأهم ملاحات مصر تمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من محمية الزرانيق غرب العريش، تقع على مساحة ٢٦كيلو متر مربع موزعة ما بين بحيرات تركيز واحواض ترسيب وكثبان رملية ومصانع. أما عن عدد أفراد العاملين بشركة للنصر فيصل إلى 250 من القوى الأساسية إلى جانب العاملة الغير مباشرة والتي تصل إلى ٤٠٠ عامل.

وأشار عودة إلى ان ملاحة سبيكة من الركائز الأساسية في توفير الملح وتصديره في الوقت نفسه، ولفت عودة إلى ان الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للملاحات تصل العام إلى مليون و٣٠٠ ألف طن.