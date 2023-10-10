الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المكتب التنفيذى لحملة المرشح الرئاسى فريد زهران يجتمع بحزب العدل

المرشح فريد زهران
المرشح فريد زهران

اجتمع اليوم ممثلي حزب العدل من أعضاء المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، بالمقر الرئيسي للحزب  بوسط القاهرة، واستمر الاجتماع لقرابة خمس ساعات، برئاسة النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب،  وبحضور عبدالعزيز الشناوي الأمين العام لحزب العدل ونائب مدير الحملة، والدكتور أحمد السيد وحسين هريدي وعبدالغني الحايس وأحمد الغنام وخالد القاضي أعضاء المكتب التنفيذي للحملة، والكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي باسم الحملة، ومحمد مطاوع مقرر اللجنة المالية بالحملة المركزية.

تناول الاجتماع كيفية دعم المرشح الرئاسي فريد زهران في الفترة القادمة، كما قدم الحضور تقريرًا عن إسهاماتهم الفترة الماضية في الحملة، وأدلى بعضهم بعدة مقترحات تم تدوينها لتصبح جزءا من الخطة التنفيذية خلال الفترة القادمة.

وقال النائب أحمد القناوي، إن الفترة القادمة تتطلب الكثير من العمل للتعريف بالمرشح لدى قطاعات واسعة من الشعب المصري، وضرورة إبراز أهم النقاط التي يتضمنها برنامجه الانتخابي.

وأضاف محمد مطاوع، مقرر اللجنة المالية المركزية للحملة، أن حزب العدل لن يدخر جهدًا في دعم المرشح ماليًا ولوجستيًا، تنفيذًا لقرارات الهيئة العليا للحزب. 

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أشرف حلمي مديرا لحملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

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